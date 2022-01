Battlefield 2042 est gratuit pour les abonnés Xbox Live Gold le week-end

Dans le cadre de la promotion Free Play Days de Microsoft, plusieurs jeux seront gratuits à essayer ce week-end.

Du 7 au 9 janvier, les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate auront accès aux titres suivants :

Battlefield 2042 The Sinking City Star Renegades

Rendez-vous sur la page des jours de jeu gratuits ici, ajoutez-les à votre compte et le tour est joué ! Votre week-end contient maintenant environ 60% d’explosions, de coups de feu et de problèmes ridicules en plus. DICE a corrigé l’escalade en aéroglisseur, malheureusement.

Gardez à l’esprit que ces jeux ne sont pas gratuits, car une fois le 10 janvier arrivé, vous devrez les acheter pour continuer à jouer. Considérez cette promotion comme une sorte de période d’essai, ce qui est probablement le meilleur dans le cas de Battlefield 2042, car la plupart des gens ne s’amusent pas avec.

Notre critique pour Battlefield 2042 pensait que la prémisse de base était assez bonne, mais elle manquait cruellement de polissage. Depuis l’automne dernier, DICE a publié de nombreux correctifs pour améliorer le jeu. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les titres Battlefield, cet opus pourrait ne pas être totalement à la hauteur avant plusieurs mois.

Malgré la forme apparemment approximative de Battlefield 2042, l’essayer gratuitement ne peut pas faire de mal.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.