Battlefield 2042 est l’entrée principale la moins bien notée de l’histoire de la série

Champ de bataille 2042Le lancement de a été difficile à bien des égards, et il semble que tous les malheurs du jeu se soient reflétés dans son score critique, établissant un nouveau record pour la série.

Les jeux Battlefield ont toujours eu des lancements difficiles, et certains ont même souffert d’un manque de concentration, mais ces problèmes ne sont nulle part plus répandus que dans Battlefield 2042. Le dernier jeu de tir de DICE se situe maintenant à un score métacritique de 64-71.

Le score global varie selon la plate-forme, comme c’est généralement le cas. La version la plus basse est la version Xbox Series X/S à 64, suivie de la PS5 à 68 légèrement plus élevée. PC est en tête avec 71.

Les choses ne vont guère mieux sur OpenCritic, le site d’agrégation indépendant. En raison de son algorithme plus transparent, le score global est inférieur à 66, basé sur 104 avis.

Tout cela est inférieur à celui de Battlefield 5, le jeu sorti avant Battlefield 2042. La version la moins bien notée de Battlefield 5 était PS4, à 73 métacritiques. Son plus haut était PC, avec 81.

Beaucoup ne considèrent pas Battlefield Hardline comme une entrée principale, et le jeu a reçu sa juste part de critiques au lancement, et même avant. On ne s’en souvient pas vraiment, ou pas du tout, mais il a un score métacritique plus élevé que Battlefield 2042. Hardline a obtenu des scores entre 71 et 73.

Cela fait de Battlefield 2042 l’entrée principale la moins bien notée. Il est en fait plus proche de Battlefield Heroes et Battlefield Play4Free en termes de score métacritique que d’autres jeux Battlefield complets.

Nous avons attribué à Battlefield 2042 trois étoiles sur cinq dans notre revue.

« J’espère que 2042 sera un jeu Battlefield plus intéressant à un moment donné l’année prochaine, mais après avoir connu divers degrés de lancements difficiles avec cette série – de BF 2142 à BF 5 – je ne peux pas dire que j’ai l’endurance nécessaire pour jouer la danse de réprimander DICE pour des problèmes techniques et des fonctionnalités manquantes, seulement pour faire demi-tour et célébrer quand le jeu est inévitablement « bon maintenant, en fait » un an après le début », ai-je conclu.