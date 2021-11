Battlefield 2042 est meilleur avec les bots qu’avec les humains

Malcolm Gladwell a estimé dans son livre Outliers de 2008 qu’il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée pour devenir un expert dans un domaine donné.

Je peux vous promettre ceci : dans 100 000 heures, je serai toujours mauvais à Battlefield.

C’est peut-être parce que je ne suis pas entré au rez-de-chaussée, lorsque les joueurs qui me tirent maintenant dessus tout en faisant un saut périlleux hors d’un hélicoptère et en douceur dans un avion de chasse qui passe ont perfectionné leur métier dans Battlefield 1942. Il se pourrait que mon temps avec Quake III, Unreal Tournament et CS:GO ont créé une sorte d’incompatibilité fondamentale avec le rythme, les jets, les points de contrôle et l’échelle qui font de Battlefield ce qu’il est. Écoute, peut-être que je suis nul. Je n’ai pas exclu cela.

Mais en 2042, où des tornades se déchaînent à la moindre provocation, des nations sont tombées et des soldats non rapatriés risquent leur vie pour hisser et abaisser de petits drapeaux, je peux au moins avoir un aperçu de ce que ressent un brillant joueur de Battlefield quand il joue . Parce que je joue contre des bots.

L’épisode de cette année est désormais généralement accepté comme l’un des efforts les plus faibles de la franchise, les fonctionnalités manquantes auxquelles ses joueurs s’attendent et le manque de stabilité nécessaire pour faire des batailles à 128 joueurs autre chose qu’un ruck désordonné. Aux yeux de certains joueurs, sa qualité à la sortie est indéfendable, et cela se reflète dans un bombardement de critiques à grande échelle qui place désormais le jeu parmi les moins bien notés sur Steam de tous les temps.

Je ne suis pas tout à fait d’accord, vous comprenez. Mais je m’amuse plus avec ça que dans Battlefield V, principalement à cause de mes nouveaux amis robots.

Dans de nombreux tireurs en ligne, la plupart d’entre nous ne sommes pas le consommateur mais plutôt le produit. Nous existons pour que les joueurs hautement qualifiés, nivelés et équipés se sentent bien. Nous nous promenons en remuant inconsciemment la tête dans la ligne de mire des gens, essayant de comprendre le bourbier des traces de balles et des marqueurs devant nous, en espérant qu’une certaine connaissance de la carte s’enfoncera au cours de chaque 45 secondes de vie passée à sprinter de l’apparition à un endroit où un joueur ennemi a un perle, se sentant cosmiquement inutile. Mais en fait, nous remplissons parfaitement notre rôle. Les jeux en ligne ne seraient pas amusants pour le tiers supérieur des joueurs sans les deux tiers inférieurs pour remplir leurs poches, rembourrer leur k:d, augmenter leur XP et débloquer des pièces jointes d’armes que nous ne pouvons qu’espérer jeter un coup d’œil dans un joueur professionnel flux.

Intentionnellement ou non – et on s’en doute, car les mêmes robots sont utilisés pour remplir ses énormes serveurs de 128 joueurs – Battlefield 2042 subvertit tout ce paradigme. Celui qui est en place depuis que Call Of Duty a introduit pour la première fois le gear-gating et les killstreaks multijoueurs et a progressivement cimenté le consensus selon lequel si vous voulez tuer, vous feriez mieux de jouer plus que quiconque.

En ligne, je suis un peu partie. Je suis le gars à côté du gars qui vomit sur le bateau dans Il faut sauver le soldat Ryan. Mais ici, dans la version solo des modes Conquête et Percée à grande échelle de Battlefield 2042, je fais la différence. Je suis le Leo Messi du nettoyage des points de contrôle, mon agilité entre les objectifs s’avère souvent le facteur décisif dans un tour contre autant de bots intermédiaires. A défaut de campagne solo cette année, c’est ici que je retrouve mon aventure narrative. C’est un dessin animé de guerre où un joueur et ses amis coopératifs occasionnels abattent des armées entières.

Pour cette raison, peu importe que ces robots ne soient pas dans la classe AP des adversaires des tireurs en ligne. Alors que leur objectif et leur agressivité s’améliorent lorsque vous augmentez la difficulté, leur résolution de problèmes et leur travail d’équipe sont l’apanage des concurrents de The Apprentice. Souvent, ce manque de coordination les rend faciles à déjouer dans un match basé sur des objectifs. Mais parfois, comme un tour particulier à Hourglass qui perdure dans ma mémoire, leur qualité de savant idiot émerge et ils l’emportent. J’avais pris tout sauf le dernier point dans ce jeu de Breakthrough, arpentant Charlie 1 et 2 comme le dieu-roi de la guerre dans un futur proche. Des ennemis gisaient à mes pieds en masse au moment où j’avais pris Bravo 1 et 2. À Alpha cependant, un héliport au sommet d’un gratte-ciel, ils se sont simplement rassemblés par dizaines et ont attendu.

Je ne suis pas fier de ma conduite au cours des 35 prochaines minutes, mais ce que je peux dire, c’est que plus de 50 soldats tenant un héliport en formation ultra rapprochée sont assez difficiles à battre. Les humains ne s’organiseraient jamais d’une manière aussi ridiculement compacte, mais ces stupides petits robots se sont avérés absolument imbattables en le faisant.

La première et la plus catégorique salve contre le fait de jouer de cette manière est que la victoire est creuse. En fait, vous n’avez surpassé ni plus malin qui que ce soit, vous venez de jouer à un niveau légèrement supérieur à un seuil arbitraire défini par la programmation comportementale de l’IA. S’il le voulait, il pourrait absolument vous écraser. C’est essentiellement un aimbot qui joue avec vous. Lorsque vous battez un adversaire humain, en revanche, vous savez que sur le moment vous étiez meilleur qu’eux.

Si cette logique n’était pas bonne, presque personne ne jouerait sur les serveurs en ligne de Battlefield 2042 en ce moment. Ils seraient tous effrénés sur les serveurs de bots, faisant 300 victimes dans un équivalent virtuel du pillage d’un Foot Locker. Jouer contre d’autres humains est un tirage énorme.

Mais il en va de même d’être le dirigeant de votre propre domaine. C’est l’attrait de chaque RPG Bethesda, de chaque monde ouvert d’Ubisoft et de chaque exclusivité Sony époustouflante. Vous êtes l’être le plus important de l’univers, et le destin de tous ceux que vous rencontrez dépend de vous. Par tous les moyens, passez quatre heures à cueillir des herbes et à niveler votre alchimie. Nous serons toujours là quand vous déciderez de trier ce dragon.

C’est la même sensation que j’ai en jouant à 2042 en solo et en coopération. Je sais que les heures que je passe avec lui ne correspondent pas aux 10 000 magiques de Gladwell, un seuil d’investissement en temps requis pour devenir un joueur en ligne expert, mais elles pourraient être plus agréables que celles que j’avais passées en ligne si j’étais déjà un joueur expert .

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

