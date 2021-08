Battlefield 2042 est offert gratuitement avec les PC et ordinateurs portables de jeu Nvidia RTX 3000

Nvidia offre un exemplaire gratuit de Champ de bataille 2042 à tous ceux qui achèteront certains ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et cartes graphiques de jeu alimentés par GeForce RTX dans les semaines et les mois à venir.

Selon une déclaration de Nvidia, toute personne qui récupère (ou parvient à récupérer) une carte graphique RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti ou 3070 – ou tout système pré-construit comportant l’un de ces GPU – sera éligible pour réclamer un exemplaire gratuit du très attendu FPS.

Et, de plus, vous pourrez également jouer à une version légèrement améliorée du jeu sur la technologie que vous choisissez, selon la société. Comme indiqué précédemment, Battlefield 2042 prend en charge DLSS et Reflex de Nvidia.

Si vous achetez le jeu via l’un de ces packs, vous obtiendrez l’édition standard de Battlefield 2042 – qui comprend un accès anticipé à la prochaine bêta, des produits cosmétiques exclusifs en précommande, le couteau tactique Baku ACB-90 et un lecteur spécial. cartes et tag dans le jeu pour les profils en ligne.

Nous avons vu pas mal de Battlefield 2042 à ce jour : après sa révélation en juin, nous avons eu un premier aperçu du gameplay une semaine plus tard. Battlefield Portal, la deuxième expérience majeure du jeu, a été révélé quelques semaines plus tard, poursuivant sur sa lancée. Et maintenant, nous n’avons plus trop à attendre jusqu’à ce que nous puissions enfin voir le jeu par nous-mêmes.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.