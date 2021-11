Battlefield 2042 Hazard Zone – 18 choses que j’aimerais savoir

Battlefield 2042 a trois modes principaux : All-Out Warfare, Portal et Hazard Zone. Hazard Zone est un mode d’extraction qui s’inspire des jeux de tir de héros, des titres de bataille royale populaires et de jeux comme Hunt: Showdown et Escape from Tarkov. Lors de notre examen de 12 heures, nous avons passé environ quatre heures avec le mode et avons beaucoup appris. Voici ce que vous devez savoir.

Dans cette vidéo, nous vous donnons 18 choses que nous aurions aimé savoir avant de jouer. Ces conseils vous aideront à gagner plus de crédits Dark Market, à développer des tactiques, à déterminer le type d’armes à acheter au début de chaque tour, à survivre au processus d’extraction, etc. Nous expliquerons également comment les mécanismes tels que la tablette Call-In, plus le système et certaines capacités de spécialiste fonctionnent de manière légèrement différente dans ce mode, ainsi que certaines choses à faire et à ne pas faire.

Battlefield 2042 est maintenant disponible en accès anticipé avec une sortie générale le 19 novembre. Le jeu propose une progression croisée, un jeu croisé et un achat croisé sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One. Il convient de noter, cependant, que le sport correspond à un nombre de joueurs inférieur sur les consoles de dernière génération. Rendez-vous sur YouTube.com/GameSpot pour notre examen en cours et plus de gameplay, comme une vidéo d’un mode sans spécialiste de Portal.