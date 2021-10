Battlefield 2042 Hazard Zone révèle l’heure de début de la bande-annonce et des fuites

EA et Dice ont annoncé la date de révélation et l’heure de début de la première bande-annonce de Battlefield 2042 Hazard Zone.

C’est l’un des jeux les plus attendus de l’année et sa sortie est actuellement prévue pour novembre. Les fans ont récemment pu profiter d’une version bêta, mais cela ne leur a permis que de vivre les sensations fortes de Conquest.

Nous savons que le jeu complet sera lancé avec Conquest, Breakthrough et le très attendu Portal, mais bientôt son mode final sera également présenté.

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce officielle du portail Battlefield

À quelle heure est la bande-annonce de Battlefield 2042 Hazard Zone ?

La date de sortie et l’heure de début de la première bande-annonce de Battlefield 2042 Hazard Zone sont 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 BST le 14 octobre.

Vous pourrez le regarder en direct sur YouTube aux heures susmentionnées. Tout ce que nous savons officiellement jusqu’à présent, c’est que le site Web du jeu le décrit comme une « expérience tendue qui combine un gameplay au bord de votre siège avec le meilleur du bac à sable Battlefield ».

Alors que EA et DICE ont gardé le silence sur le mode, des fuites présumées sont apparues dans le passé.

Qu’est-ce que Battlefield 2042 Hazard Zone ?

Des fuites suggèrent que Battlefield 2042 Hazard Zone est un mode qui figurera sur des cartes préexistantes telles que Discarded et Orbital.

Les datamines ont également trouvé des références à Small et Large, et il est suggéré que cela pourrait peut-être faire référence à des différences entre la dernière et la prochaine génération. En ce qui concerne le gameplay, les rapports affirment qu’il sera similaire à Escape from Tarkov avec des joueurs repoussant l’IA et les ennemis des joueurs.

Per Push Square, une datamine d’août a affirmé que le mode inclura des points d’intérêt avec des munitions, tandis que d’autres vous permettront d’appeler pour une sauvegarde. Il y aura également des boss IA qui fourniront un butin bonus lorsqu’ils seront vaincus.

N’oubliez pas qu’aucun de ce qui précède n’est officiel au moment de la rédaction.

Date de sortie

La date de sortie du jeu est actuellement le 19 novembre.

Son lancement était initialement prévu en octobre, mais le compte Twitter officiel du jeu a publié une explication indiquant qu’il avait été reporté pour fournir le meilleur produit possible. Si vous ne pouvez pas attendre le 19 novembre, vous pourrez jouer le 12 novembre si vous précommandez l’édition Gold ou Ultimate.

Dans d’autres news, Genshin Impact : Comment précharger la mise à jour 2.2 sur mobile et PC