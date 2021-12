Battlefield 2042 Joueurs Mad Over Father Winter Skin

Image : EA / Kotaku / lukeurbine (Shutterstock)

Un récent post sur Twitter a révélé que le Père Noël viendrait en fait en ville, au moins sous la forme d’un skin Battlefield 2042. Certaines personnes sont, à la fois étonnamment et sans surprise, très en colère à ce sujet. Surprenant parce que… eh bien, c’est le Père Noël, et c’est bizarre de se fâcher contre un vieil homme gentil). Mais ce n’est pas surprenant car la main toujours visible (et sans cesse vocale) du marché Gamer™ trouvera toujours une nouvelle chose à s’énerver.

Le lancement de Battlefield 2042 a été tout sauf fluide. D’un gâchis de problèmes techniques à une base de joueurs largement insatisfaite et à son éclipse complète par Halo Infinite, Battlefield a eu du mal ces dernières semaines. Et les hits, hélas, ne cesseront d’affluer à cause de la dissonance cognitive infligée à certains joueurs par la présence de « Father Winter » dans leur shooty-game.

La série Battlefield a toujours occupé une place très étrange dans le panthéon du jeu de tir à la première personne à gros budget. Call of Duty est compétitif, frère et un peu ludique. Halo est un bac à sable expressif et souvent drôle. Battlefield a essayé d’être à la fois une méditation extrêmement sérieuse sur la guerre et aussi un jeu de dessin animé sur 128 GI-Joes se jetant hors de jets pour atterrir des tirs de tireurs d’élite malades avant d’activer leurs wingsuits pour voler à travers un bâtiment.

L’étrange tension entre les thèmes explicites du jeu et les dispositifs de cadrage et son gameplay d’instant en instant n’a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c’est que le Père Noël est là, ce que certains joueurs semblent voir comme un pont trop éloigné. Je dirais que cette réaction révèle une incompréhension totale non seulement de Battlefield, mais de la réalité du genre lui-même.

Battlefield est un film d’action sous forme de jeu vidéo, qui s’étend non seulement à son combat, mais aussi aux conneries étranges qui l’entourent. Si vous avez vu Die Hard, vous avez déjà vu cette dissonance. Les thèmes lourds et lourds et les conneries d’action idiotes sont un combo merveilleux et complémentaire. Oui, le film parle d’une prise d’otages. Il s’agit aussi de regarder un mec faire des conneries étranges et violentes à beaucoup d’autres hommes, tout en plaisantant. « Die Hard est un film de Noël » est devenu un sentiment commun non seulement à cause du cadre de Noël du film, mais aussi à cause de la dissonance joyeuse inhérente à la plupart des films d’action.

La prise que le Père Noël n’a pas sa place dans Battlefield oublie également l’importance de la comédie émergente dans les modes multijoueurs fps. Les mécanismes de Battlefield vous permettent de faire des conneries stupides. La juxtaposition entre cette merde stupide et idiote et le ton général du jeu fait partie de la joie. Les cadavres de Ragdolling sont ridicules et drôles et totalement irréalistes. Regarder quelqu’un heurter le côté d’un bâtiment en volant avec une wingsuit est amusant. Regarder un joueur surfer sur le capot d’une jeep – parce que tous les autres sièges sont remplis – est amusant.

C’est pourquoi jouer à des jeux vidéo avec vos amis peut être plus amusant que de simplement tirer sur la merde. Halo Infinite m’a presque laissé pleurer de rire, et Battlefield a fait exactement la même chose. Peu importe le sérieux avec lequel vous traitez un jeu, vous ne pouvez pas simplement le désactiver. Les jeux vidéo multijoueurs sont maladroits et idiots parce que les gens sont maladroits et idiots – les médias que nous créons ne sont pas différents.

Pour utiliser un autre exemple récent de Battlefield 2042, vous pouvez réparer des pingouins. Étant donné que les pingouins sont comptés comme des véhicules, vous pouvez utiliser des kits de réparation pour les souder ensemble. C’est très drôle, totalement involontaire, et la réalité de la façon dont les jeux sont créés – ce qui vous laisse deux options, essayez de cacher la comédie émergente de votre jeu (et échouez, car les joueurs la trouveront toujours) ou penchez-vous simplement sur le ridicule de la moyen. Battlefield 2042 a clairement choisi la deuxième voie, et ce n’est pas non plus la première fois que la série le fait.

Dans huit mois, lorsque vous verrez un seul Père Noël dans une équipe composée de 63 soldats normaux, vous rirez probablement pour exactement la même raison que lorsque vous avez vu quelqu’un jeter son arme et en sortir une nouvelle de sa poche, tout en tenant le magazine original vide à portée de main. Vous passerez un bon moment.