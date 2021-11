Battlefield 2042 n’est pas prêt à rivaliser avec Halo Infinite

Image : EA

Quand je cloue un transport Condor MV-38 planant dans le ciel rempli de reflets avec mon lance-roquettes, Battlefield 2042 est génial. Lorsque mon équipe fait irruption sur la scène déchirée par le climat dans un char massif, percutant des débris et faisant exploser des immeubles de bureaux abandonnés, c’est un plaisir de retourner sur le terrain de jeu militarisé de DICE. Lorsqu’une série de All-Out Warfare démarre et que 63 autres inconnus sur Internet se précipitent vers le premier objectif tandis que des explosions pleuvent au-dessus de leur tête, on a l’impression que ce qui va se dérouler ensuite sera quelque chose de surprenant, d’audacieux et de spécial. Au lieu de cela, c’est un naufrage.

Le chaos qui s’ensuit a une qualité quelque peu prévisible. Les escouades se séparent. Les joueurs essaient de courir rapidement vers l’endroit où se déroule l’action, seulement pour être abattus par des tireurs d’élite ou déchiquetés par des flankers. Ils se précipitent ensuite pour réapparaître car ils savent que personne ne vient les faire revivre. Les véhicules s’écrasent contre les murs ou se retournent violemment tandis que les artilleurs essaient de viser sans avoir la nausée. Finalement, un match se termine et vous gagnez ou perdez, mais ce résultat ne sera probablement que tangentiellement lié à la lutte plus importante qui s’est déroulée.

L’un des principaux problèmes vient du fait que les rôles traditionnels de Battlefield ont été remixés en enfer. Les héros ont remplacé les archétypes d’assaut, de médecin, d’ingénieur et d’éclaireur et vous pouvez désormais combiner des avantages tels que des combinaisons ailées et des grappins avec des fusils de sniper et des lance-roquettes. C’est libérateur et amusant de s’amuser, mais cela amplifie également considérablement le chaos existant, surtout lorsqu’il n’est pas facile d’identifier rapidement les capacités et les builds spécifiques de vos coéquipiers environnants.

Capture d’écran : EA / Kotaku

Ensuite, il y a les bugs, les problèmes, les baisses de framerate, les élastiques et les pop-in de texture. De loin, le plus gros problème est que la chose la plus centrale que vous puissiez faire dans le jeu – viser un adversaire et tirer – est très incohérente, du moins sur console. Parfois, il peut sembler qu’il faut deux fois plus de temps pour tuer quelqu’un qu’il le devrait, en particulier lorsque vous tirez à une distance même modérée. Certaines critiques l’ont mentionné, et c’est déjà un mème sur le subreddit. Quelle que soit la raison, ça craint. Six heures après le début de la version de lancement (le jeu ne sortira officiellement que le 19 novembre), les creux ont déjà dépassé de loin les sommets.

Battlefield 2042 a parfois fière allure, même sur ma Xbox Series S, mais il semble aussi très souvent inachevé. La série est quelque peu tristement célèbre à ce stade pour son arrivée à chaud, mais malgré de grandes améliorations par rapport à la version bêta précédente et très décriée, le jeu se sent précipité et désorganisé, et pas de la manière où je suis excité de rester et de le regarder terminer la cuisson. Cela va sans aucun doute s’améliorer beaucoup au cours des prochains mois. L’été prochain, cela pourrait même ressembler à un jeu complètement différent. Malheureusement, il sortira à l’automne 2021 dans un champ déjà bondé de tireurs et de jeux de service en direct qui devient de plus en plus rempli de jour en jour.

Capture d’écran : Microsoft

Plus particulièrement, Microsoft a décidé de lancer le multijoueur de Halo Infinite hier, près d’un mois avant la date prévue. Le premier nouveau multijoueur Halo en six ans, il est également gratuit et a déjà commencé à figurer sur Steam. Il n’a pas fallu longtemps pour que les internautes commencent en plaisantant à creuser une tombe pour Battlefield.

J’ai apprécié ce que j’ai joué de la version bêta précédente de Halo, qui reste dans ma mémoire une poignée de moments sympas et des rassemblements exaltants plutôt qu’un bourbier de chaos. Ce n’est pas encore une critique de Battlefield 2042, et je ne vais pas commencer à les comparer et les contraster point par point ici. Mais il y a une partie de moi qui est moins que petite qui est déjà prête à rebondir de l’un à l’autre. Étant donné que Battlefield 2042 coûte 70 $ sur les dernières consoles, il n’est pas difficile de voir certaines personnes sauter directement sur cette dernière.

Capture d’écran : EA / Kotaku

Peut-être qu’EA le savait, et c’est pourquoi il voulait à l’origine sortir Battlefield en octobre (ces plans ont été déjoués par la pandémie). Même sans la concurrence de Halo et de l’appel annuel du devoir (Vanguard semble également être au point mort), le reste de l’espace est un champ de mines de service en direct. Lorsque Battlefield V est sorti en 2018, il faisait face à une frénésie de bataille royale grâce à PUBG et Fortnite. Désormais, les tireurs en ligne doivent également faire face à Apex Legends, Valorant, Call of Duty: Warzone et autres, qui sont tous gratuits. Il est plus difficile que jamais de trouver le temps de donner aux jeux une première chance, sans parler d’une deuxième ou d’une troisième.

Cela dit, je n’ai en aucun cas abandonné Battlefield 2042 pour l’instant. Je veux aimer son mode tentaculaire All-Out Warfare, même si pour l’instant cela ressemble plus à une expérience bâclée qu’à l’avenir de la série. La zone de danger du jeu est beaucoup plus prometteuse, une compétition de casse entre escouades pour collecter des données et extraire en toute sécurité des hordes d’ennemis contrôlés par l’IA. C’est plus concentré et à enjeux plus élevés (et emprunte apparemment beaucoup à un autre rival moderne, Escape from Tarkov), mais c’est le mode dans lequel j’ai consacré le moins de temps jusqu’à présent, en partie parce qu’il fonctionne mieux avec des amis et le le jeu n’a actuellement pas de chat d’équipe intégré.

S’il y a une raison de s’en tenir à Battlefield 2042 sur le long terme en ce moment, c’est le troisième mode : Portal. Remixant les cartes et les modes des jeux précédents de la série, il permet aux joueurs de créer une liste des meilleurs succès qui met en évidence les points forts de Battlefield 3 ou de Bad Company 2 tout en ajoutant de nouveaux rebondissements. Le plus amusant que j’ai eu dans le dernier jeu a été de jouer une partie de Breakthrough sur la carte Battle of the Bulge de Battlefield 1942, sauf que cette fois, les environnements étaient entièrement destructibles et plus d’une centaine de joueurs se battaient pour le terrain sur les champs enneigés.

Il est facile de voir Portal s’étendre avec de nouvelles cartes et options en un spin-off à feuilles persistantes à la manière de Warzone, mais en attendant, il y a beaucoup d’obstacles à ce que cela devienne le centre d’intérêt. Battlefield 2042 a l’impression qu’il essaie actuellement d’en faire trop, et ironiquement, cela pourrait finir par ne pas suffire.