Battlefield 2042 obtient le patch du premier jour, mais cela ne résout pas les plus gros problèmes du jeu

DICE a lancé une nouvelle mise à jour pour Champ de bataille 2042 ce matin. Après une heure de maintenance, au cours de laquelle les serveurs se sont déconnectés.

Il s’agit en fait du premier patch « post-lancement » du jeu, après le lancement en accès anticipé de vendredi dernier. La mise à jour prépare Battlefield 2042 pour le lancement public mondial de l’édition standard ce vendredi – où le jeu devrait attirer son plus grand public.

DICE a partagé des notes de mise à jour complètes avant la sortie, et il va sans dire que les correctifs sont décevants, compte tenu de la myriade de problèmes que le jeu rencontre actuellement. Bien que la plupart des notes de mise à jour concernent Hazard Zone, il existe des correctifs bienvenus dans l’ensemble pour le reste du jeu.

Le correctif implémente des ajustements côté serveur pour réduire les bandes élastiques, quelque chose que DICE travaille à identifier la cause/réparer depuis des jours. Le bégaiement sur la carte Breakaway lorsque les silos sont détruits ne devrait plus se produire.

Les plaques signalétiques des coéquipiers, qui ont l’habitude de ne pas apparaître, s’afficheront désormais systématiquement. Le reste des notes aborde des problèmes mineurs (voir la liste complète ci-dessous).

Aussi décevant que celui-ci soit, la bonne nouvelle est que Battlefield 2042 recevra deux autres correctifs plus importants au cours des 30 prochains jours, donc avant la fin de l’année. Aucune date n’a été donnée pour l’un ou l’autre des deux correctifs, mais le premier devrait inclure divers correctifs aux problèmes signalés lors de l’accès anticipé. L’autre sera une mise à jour plus importante « plus substantielle ».

Lisez ci-dessous pour le journal des modifications complet pour mise à jour 0.2.1.

Mises à niveau côté serveur mises en œuvre qui visent à réduire les cas d’élastiques, souvent rencontrés dans la dernière partie d’un tour dans les modes All-Out Warfare. Des cas de bégaiement considérablement réduits lorsque vous jouez sur Breakaway. Si les silos sont détruits, cela ne devrait plus réduire les performances sur le serveur. Lorsque vous regardez les alliés de votre équipe, leurs noms s’affichent désormais correctement. Ajustement des animations de Falck pendant la séquence de fin de manche pour s’assurer qu’elle s’affiche correctement. Mise à jour d’un skin pouvant être gagné pour Boris via la progression de la maîtrise avec un nouveau nom : Gator. S’est assuré que les rondes TDM dans Battlefield Portal commencent toujours avec un déploiement aléatoire défini comme actif. Nous avons observé que cela n’était parfois pas actif lors du passage d’un tour à l’autre, mais nous avons maintenant corrigé cela. Application d’un ensemble de mesures garantissant le nombre correct d’apparitions d’IA dans les modes personnalisés du portail Battlefield à l’aide du préréglage Gratuit pour tous. PC uniquement – Sélection de spécialiste activée dans Hazard Zone via l’interaction de la souris, supprimant le besoin de verrouiller votre sélection avec la barre d’espace. Correction d’un incident rare dans Hazard Zone qui entraînait parfois l’activation incorrecte du flux de fin de manche, garantissant que le bon montant d’XP bonus était attribué. Correction d’un problème trouvé dans Hazard Zone qui pouvait faire apparaître les joueurs sur la carte lorsqu’ils n’étaient pas visibles ou repérés. Correction d’un correctif pour les joueurs de Hazard Zone qui ne voyaient pas leurs séquences d’extraction se mettre à jour correctement.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas passé le meilleur moment avec Battlefield 2042. Dorrani et moi nous sommes assis pour partager nos premières impressions sur le jeu et creuser tous les problèmes que nous avons rencontrés, les fonctionnalités manquantes et autres frustrations.

Si vous vous lancez ce week-end, soyez conscient de quelques obstacles majeurs, comme une déviation aléatoire des balles qui rend difficile les tirs, des hitbox mal alignées pour certains spécialistes, un écran de personnalisation d’arme trompeur et un petit problème.

Consultez le lien pour les problèmes connus de Battlefield 2042 jusqu’à présent.