Battlefield 2042 offre un week-end gratuit aux membres Xbox Live Gold

Pour les abonnés Xbox Live et Xbox Game Pass Ultimate à la recherche de quelque chose de nouveau à jouer ce week-end, Battlefield 2042 est désormais gratuit. Le dernier jeu de tir de DICE mène la charge dans la dernière promotion Free Play Days de Xbox, aux côtés du titre de tactique indépendant Star Renegades.

À partir de maintenant et jusqu’à 23 h 59 HNP le 9 janvier, vous pouvez voir en quoi consiste Battlefield 2042 gratuitement, y compris en faisant un tour sur son mode Portail. Tous les progrès réalisés dans le jeu, y compris les succès et les déverrouillages, seront conservés si vous décidez d’acheter le jeu complet après le week-end gratuit. Les différentes éditions de Battlefield 2042 sont également actuellement en vente, si vous décidez de sauter le pas.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : examen vidéo de Battlefield 2042

Si les jeux de tir multijoueurs ne sont pas votre tasse de thé, Star Renegades – un RPG de science-fiction au tour par tour qui met l’accent sur la réflexion rapide – est également gratuit ce week-end. Si vos personnages tombent au combat, vous serez déformé dans une dimension parallèle pour prendre ce que vous avez appris et lutter une fois de plus contre la puissance écrasante de l’Imperium. Contrairement aux deux autres titres Free Play Days présentés ce week-end, Star Renegades n’est pas en vente et coûte actuellement 25 $.

Xbox a initialement annoncé que le titre d’horreur Lovecraftian The Sinking City serait également gratuit ce week-end, mais a depuis retiré le jeu de sa programmation.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.