Battlefield 2042 : oubliez les drones C5, les boucliers C5 sont là

Les joueurs de Battlefield ne sont pas étrangers à coller des explosifs à distance sur des objets et à créer une sorte de bélier explosif de fortune. Les circonstances, les spécificités et les objets peuvent changer, mais quelqu’un trouvera toujours un moyen de livrer des explosifs de manière rapide et efficace.

Champ de bataille 2042, aussi, vous permet de le faire. Depuis sa sortie, les joueurs ont ramené l’astuce classique de la jeep C5 (C4), mais ont plus tard trouvé d’autres méthodes pour livrer les paquets explosifs. Le drone du spécialiste Casper s’est avéré être plus rapide et encore plus mortel, si vous parvenez à faire en sorte que le C5 s’y tienne.

Bien que DICE ait récemment rendu le drone plus bruyant afin qu’il ne se faufile pas aussi facilement sur les gens, c’est toujours un moyen populaire d’envoyer des explosifs. Mais il existe une autre méthode plus conflictuelle qui implique le bouclier de Dozer.

L’utilisateur de Reddit Boody_youtube a eu l’idée de l’essayer, étant donné que le bouclier de Dozer semble indestructible et peut généralement bloquer les tirs de chars et autres explosifs. Le test était simple : coller quelques C5 sur le devant du bouclier et courir vers l’ennemi.

Le résultat parle de lui même.

Maintenant, certes, cette tactique nécessite deux joueurs pour réussir, plutôt que la plupart des autres astuces C5. Mais c’est sans aucun doute amusant de voir un joueur de Dozer courir vers vous pour vous tuer dans une explosion, plutôt qu’une simple mêlée normale. Regardez la vidéo complète ci-dessus.

Plus tôt dans la journée, DICE a publié la troisième et dernière mise à jour du jeu cette année, apportant quelques correctifs de dernière minute et plusieurs ajustements d’équilibre bienvenus. Au cas où vous l’auriez manqué, Battlefield 2042 a remporté nos prestigieux Alternate Game Awards.