Battlefield 2042 Pause Screen Glitch annule les grenades fumigènes

Capture d’écran : EA

Il est temps de réinitialiser l’horloge les jours sans qu’aucun problème ne soit découvert dans Battlefield 2042. Le dernier problème trouvé dans le jeu de tir à la première personne permet aux joueurs d’utiliser les menus du jeu pour annuler les effets des grenades fumigènes.

Lire la suite: DICE a oublié la construction d’une collision dans Battlefield 2042

Comme l’a noté GamesRadar, un redditeur nommé Jagsfootball51 a publié une vidéo sur le subreddit r//battlefield2042 où ils ont pu annuler les effets de la grenade fumigène d’un bot en ouvrant simplement l’onglet Collections dans le menu du jeu. Ce redditor n’est pas un utilisateur de stand de JoJo’s Bizarre Adventure, mais ils auraient tout aussi bien pu être King Crimson pour ces robots sans méfiance parce que leurs grenades étaient inutiles contre la puissance des menus du jeu.

Lire la suite: Sur Steam, Farming Simulator 22 compte plus de joueurs actifs que Battlefield 2042

G/O Media peut toucher une commission

Ce glitch fait suite à d’autres découvertes glitchs dans Battlefield 2042. Depuis sa sortie le 19 novembre, le jeu n’a pas fait de pause. La sortie surprise de Halo Infinite de son mode multijoueur n’a certainement pas aidé 2042 à rester en puissance avec les joueurs, et c’est actuellement le jeu le moins bien noté sur Steam. En fait, il existe une longue liste de bugs sur Resetera si les puces ne vous donnent pas la trypophobie. Kotaku avait précédemment signalé un problème qui permettait aux joueurs d’utiliser les centres creux des gratte-ciel comme cachettes pour leurs hélicoptères, car DICE avait apparemment oublié de leur ajouter une collision.

Bien que le développeur envisage de mettre à jour le jeu sur toutes les plateformes en décembre, on ne peut s’empêcher de penser que DICE aurait dû laisser Battlefield 2042 dans le four de développement de jeux un peu plus longtemps pour résoudre tous ces problèmes plutôt que de jeter un peu d’assaisonnement dans le forme une mise à jour post-lancement servie sur une assiette froide aux joueurs distraits qui pourraient regarder quels autres jeux sortiront cette saison des vacances. Désolé, j’ai toujours Thanksgiving en tête.