Battlefield 2042 Portal Reveal – Tout ce que vous avez manqué

EA Play Live a fait quelques annonces majeures, notamment un remake de Dead Space et un nouveau mode massif pour Battlefield 2042 qui double presque le nombre de cartes disponibles au lancement par rapport à l’expérience principale de All-Out Warfare. Battlefield Portal ajoute six cartes remasterisées à travers 1942, Bad Company 2 et Battlefield 3. Ces cartes permettent aux joueurs de personnaliser entièrement une liste massive d’options, y compris opposer des armées de différentes époques, choisir avec quelles armes et accessoires ils se battent, choisir les conditions de victoire, les véhicules disponibles et même l’utilisation d’un éditeur logique pour programmer des modes comme le jeu d’armes à feu ou protéger le VIP.

Dans cette vidéo, nous parcourons la bande-annonce de Battlefield Portal, image par image, pour décomposer tous les détails que vous avez peut-être manqués. Vous pouvez voir un nouveau spécialiste et gadget, comment fonctionne le HUD, comment les armes semblent fonctionner et même à quelle vitesse le nouveau chien robot nommé Ranger peut être détruit. Certains de ces modes semblent ridicules, comme les bots EOD contre les chars et les wingsuits contre les avions. D’autres choses que vous pouvez repérer dans les remorques sont une destruction plus importante sur la carte de 1942 El Alamein, la nouvelle zone de marée basse sur la carte de Bad Company 2 Valparaiso et le retour de la fléchette traçante. Chacune des cartes de retour fonctionne sur le dernier moteur Frostbite, a des visuels remasterisés et certaines cartes ont ajouté des zones pour accueillir 128 joueurs.

Les dates de bêta de Battlefield 2042 auront lieu en septembre, après des alphas techniques pour tester le jeu multiplateforme, la sauvegarde croisée et le commerce croisé. Nous attendons toujours plus d’informations sur Hazard Zone, qui est une alternative aux modes battle-royale. Battlefield 2042 sortira le 15 octobre si vous précommandez des éditions spécifiques et le 22 octobre pour tous les autres.