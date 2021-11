Battlefield 2042 pour obtenir le lancer de rayons et plus sur PC

NVIDIA a annoncé que la version PC de Champ de bataille 2042 apporterait des améliorations du fabricant de la carte graphique, notamment le lancer de rayons, NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex.

Le lancer de rayons est probablement le marqueur le plus reconnaissable du saut actuel vers la prochaine génération, un moyen de rendre la réflexion de la lumière et de l’image de manière plus réaliste. Battlefield 2042 ajoute l’occlusion ambiante par lancer de rayons, un moyen de rendre avec précision les ombres là où la lumière est bloquée. Les joueurs auront besoin d’une carte graphique compatible avec le lancer de rayons pour obtenir le plein effet.

Les joueurs PC bénéficieront également de NVIDIA DLSS, qui offre des performances nettement plus rapides. Et combinée à NVIDIA Reflex, qui réduit la latence du système, la version PC de Battlefield 2042 promet d’être de loin la version la plus réactive et la plus fluide.

La dernière bande-annonce de Battlefield 2042 est spécifiquement avec RTX activé afin que vous puissiez apprécier les raffinements qu’un PC entièrement alimenté peut apporter au jeu. C’est aussi une belle vitrine de toute l’étendue des champs de bataille titulaires.

Battlefield 2042 représente un gros pari de la part de l’éditeur EA et du développeur DICE, car le jeu n’a pas de campagne solo, s’appuyant plutôt sur une narration multijoueur évolutive pour mener le jeu. Cependant, il n’a pas été sans heurts sur la route, car il a été un peu retardé par rapport à sa date de sortie d’origine. Pourtant, il semble que la sortie soit imminente pour cette année et vous pouvez toujours précommander le jeu maintenant.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.