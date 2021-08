Battlefield 2042 – Répartition des spécialistes irlandais et fonctionnement de l’histoire

Battlefield 2042 semble raconter une histoire captivante malgré l’absence de campagne solo. La bande-annonce du court métrage d’Exodus a révélé beaucoup de choses sur la façon dont les luttes des spécialistes seront révélées au cours des différentes saisons et sur le type de scénarios dans lesquels les joueurs seront plongés dans le mode multijoueur All-Out Warfare.

Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les détails de la bande-annonce. L’histoire comprend jusqu’à présent deux personnages de Battlefield 4, Irish et Pakowski. Il y a un conflit plus important qui se prépare entre les États-Unis et la Russie et aussi un conflit beaucoup plus personnel entre les No-Pats – des personnes qui ont été chassées de leur pays d’origine par des catastrophes naturelles et des troubles politiques. L’histoire met en place un conflit entre Irish et Oz : Irish est un ancien marine américain qui s’est séparé pour sauver sa famille et veut l’acceptation des réfugiés sous sa surveillance, tandis qu’Oz est une figure sombre qui veut déclencher une guerre entre les superpuissances en découvrir des secrets d’État. La bande-annonce se termine par la mise en place d’un scénario sur la carte Hourglass, où les joueurs semblent pouvoir se battre pour un côté ou pour l’autre sur un prototype d’arme écrasé.

Dans cette vidéo, nous allons également détailler le nouveau spécialiste. Irish est une classe d’ingénieur. Son équipement unique lui permet de construire un système de fortification appelé couverture déployable DCS. Il peut également déployer un appareil pour abattre des explosifs appelé APS-36. Son trait est Vétéran, ce qui lui donne une armure supplémentaire.

DICE effectue actuellement un test alpha technique de Battlefield 2042, avec des bêtas ouvertes à venir en septembre et la sortie complète du jeu en octobre.