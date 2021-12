Battlefield 2042 saigne les joueurs alors que les problèmes de lancement continuent

Apparemment à la suite de Champ de bataille 2042‘s innombrables malheurs de lancement, il semble que les joueurs quittent le jeu en masse.

Mis à part tous les problèmes techniques, Battlefield 2042 était en fait assez populaire à sa sortie, atteignant le top cinq des jeux les plus joués sur Steam et des listes similaires sur Xbox Live. Aujourd’hui, moins de deux semaines après son lancement, le jeu a perdu plus de 60% de ses joueurs actifs sur Steam.

Comme on le voit sur Steam DB, le nombre maximal de joueurs simultanés de Battlefield au cours des dernières 24 heures était de 34 005, contre 105 397 le jour du lancement. Perdre des joueurs après la sortie est assez normal pour la plupart des jeux, mais la vitesse à laquelle cela s’est produit est préoccupante. Dans l’état actuel des choses, Farming Simulator 22 est actuellement plus populaire que Battlefield 2042.

En effet, ces chiffres ne reflètent que la population sur Steam. Battlefield 2042 est disponible directement sur Origin et via Epic Games Store. Comme il n’y a pas de nombre de joueurs dans le jeu, nous ne pouvons pas dire avec certitude si les choses sont également sombres sur ces plates-formes.

Cependant, une autre statistique brosse un tableau peu flatteur de la popularité du jeu. Selon True Achievements, seulement 43% des joueurs Xbox ont réussi à atteindre le niveau 15, ce qui est assez tôt dans la progression et peut facilement être atteint en quelques jours de jeu. Quant au niveau 25, seuls 22% des joueurs l’ont atteint. Les choses vont un peu mieux sur PlayStation, où 36% des joueurs ont débloqué le trophée de niveau 25.

Pour référence, le niveau 25 est loin de vous rapporter tous les déblocages du jeu.

Pour l’anecdote, j’ai rencontré plus de robots IA dans les matchs publics que d’habitude récemment, même avec le jeu croisé activé. Hazard Zone, par exemple, prend beaucoup trop de temps pour lancer un jeu qu’il est inutile de faire la queue pour cela.

DICE s’est engagé à publier un correctif majeur début décembre, qui sera le plus important du jeu à ce jour. Le développeur a déjà abordé la prolifération excessive des armes dans la première mise à jour, mais le voyage est loin d’être terminé.

Vous pouvez consulter notre revue complète de Battlefield 2042 sur le lien.