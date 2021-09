Battlefield 2042 semble être retardé – rapports

in

Il semble probable que Champ de bataille 2042 n’atteindra pas sa date de sortie le 22 octobre. EA n’a pas encore annoncé officiellement de changement de plan, mais un certain nombre d’initiés ont affirmé qu’un retard serait annoncé avant la fin de la semaine.

Le journaliste de GamesBeat, Jeff Grubb, a été le premier à laisser entendre qu’un autre jeu serait retardé cette semaine sur Twitter. Bien que Grubb n’ait pas nommé spécifiquement Battlefield 2042 au départ, il a confirmé plus tard que le jeu de tir de DICE était bien le jeu auquel il faisait référence sur son Discord – tel que capturé par @ Okami13.

L’initié Tom Henderson a également sonné pour dire qu’ils avaient entendu des nouvelles similaires. Cependant, il ne semble pas que les différentes parties soient d’accord sur la durée du retard. Certains suggèrent que le jeu a été repoussé à 2022, tandis que Henderson s’attend à ce que le retard ne le retarde que de quelques semaines, le poussant apparemment à un moment donné en novembre.

DICE et EA ont été inhabituellement silencieux à propos de Battlefield 2042 ces dernières semaines. En dehors de la révélation initiale du jeu et de l’annonce ultérieure du portail Battlefield, le développeur a été prudent lorsqu’il s’agissait de montrer/parler de gameplay. Nous n’avons pas encore vu un match multijoueur complet, par exemple, ou en apprendre davantage sur les spécialistes restants – à peine quelques semaines après le lancement. C’est inhabituel pour un lancement de Battlefield.

La version bêta du jeu, qui devrait se dérouler ce mois-ci, n’a pas non plus de date officielle ni de détail significatif. Cette absence de nouvelles a conduit beaucoup à s’inquiéter de l’état du développement, et c’est en partie pourquoi ce retard – s’il s’avérait vrai – ne surprendra pas la plupart.

En 2018, Battlefield 5 a été repoussé à fin novembre, un mois après sa date de sortie initialement annoncée fin octobre.

Néanmoins, étant donné que nous sommes en plein milieu de septembre, les nouvelles officielles – bonnes ou mauvaises – ne devraient pas être trop éloignées.