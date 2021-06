Battlefield 2042 sort sans le mode solo

Si vous espériez une autre campagne Battlefield, nous avons de mauvaises nouvelles.

Après la révélation de Battlefield 2042 aujourd’hui, de nombreux fans sont extrêmement excités. Les batailles multijoueurs massives semblent être ce dont tout le monde se souvient des jeux Battlefield. Bien que la campagne soit toujours spectaculaire, elle n’est jamais à la pointe du marketing ou des réflexions des fans sur le jeu.

Cependant, les fans qui apprécient une campagne Battlefield seront déçus. Il a été confirmé qu’il n’y aura pas de mode solo dans Battlefield 2042.

Alors que DICE a dit que Battlefield a un « monde [that] est très riche en traditions. et que “tous les spécialistes, tous les lieux, la tradition a beaucoup de profondeur.”, il n’y a rien de tel qu’une campagne solo.

Pourquoi Battlefield laisserait-il de côté une campagne ?

Comme mentionné précédemment, la plupart des joueurs de Battlefield se concentrent sur le multijoueur ou jouent uniquement en multijoueur. Avec autant d’expériences « Only in Battlefield » vues en ligne, la campagne peut parfois sembler être une fonctionnalité qui enlève au multijoueur et prend plus qu’elle n’en donne à l’ensemble du jeu.

Parallèlement à cela, le nouveau modèle de service en direct que Battlefield 2042 adoptera s’adresse spécifiquement au multijoueur et permettra aux fans de jouer pour les années à venir. Un mode solo ne durera probablement que six heures environ. Donc, plus il y a de travail pour sublimer le multijoueur, plus les joueurs continueront à jouer.

La bande-annonce du gameplay de Battlefield 2042 devrait sortir le 13 juin. Une bêta ouverte est également annoncée pour la fin du mois.

