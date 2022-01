Battlefield 2042, Star Renegades et The Sinking City sont gratuits avec Gold et Game Pass Ultimate

Si vous êtes membre Xbox Live Gold ou avez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer à trois jeux ce week-end pour nada.

Ces jeux sont : Battlefield 2042, Star Renegades et The Sinking City.

Non seulement ils sont libres de jouer ce week-end, mais deux des titres sont également en vente.

Champ de bataille 2042 est en vente jusqu’à 33% de réduction selon l’édition. L’édition Standard vous coûtera 40,19 $, l’édition Standard Series X/S vous coûtera 48,994 $, l’édition Gold est en vente à 79,99 $ et l’édition Ultimate est à 17% de réduction à 99,59 $.

Renégats étoilés n’est pas en vente, mais si vous voulez continuer avec le jeu après la fin du week-end, vous devrez débourser plus de 24,99 $.

Dans ce RPG de stratégie rogue-lite, vous vous battrez pour votre survie à travers une campagne basée sur des missions générées de manière procédurale et émergente grâce à un système de combat réactif et tactique au tour par tour qui met l’accent sur les interruptions et les compteurs.

Dans le jeu, un robot de service nommé J5T-1N est arrivé dans votre dimension pour vous avertir de la mort imminente d’une force écrasante connue sous le nom d’Imperium. Un système d’adversaire intelligent se dresse sur votre chemin vers la victoire avec des officiers ennemis qui évoluent et gravissent les échelons. Chaque partie est unique, stimulante et jamais la même.

La ville en train de couler est à 80% de réduction pour le week-end, ce qui signifie que vous pouvez acheter l’édition standard pour 12 $ et l’édition Necronomicon pour 15 $.

Si vous n’êtes pas familier avec le titre Frogwares, il se déroule dans les années 1920 et est un jeu d’aventure et d’enquête se déroulant dans un monde ouvert inspiré de l’univers de HP Lovecraft.

Le jeu se déroule sur la côte est des États-Unis, où la ville à moitié submergée d’Oakmont est en proie à des forces surnaturelles. En tant que détective privé, vous êtes chargé de découvrir la vérité sur ce qui a possédé la ville et corrompu l’esprit de ses habitants – et vous-même.

Si vous êtes membre Gold ou Ultimate, n’oubliez pas d’essayer ces jeux avant qu’ils ne soient plus gratuits. Le temps est écoulé le dimanche 9 janvier à 23 h 59 HNP / 10 janvier à 2 h 59 HNE, 7 h 59 au Royaume-Uni.