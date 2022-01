Battlefield 2042 Subreddit pourrait fermer à cause des joueurs en colère

Les joueurs en colère de Battlefield 2042 sont prêts à faire exploser tout le sous-titre.Image: EA / DICE

Alors écoutez, personne n’aime un jeu vidéo raté. Ce n’est pas amusant à jouer et entraîne toutes sortes de maux de tête pour les développeurs et les joueurs. Mais pire qu’un jeu vidéo éclaté, les studios exigeants d’Angry Gamers™ réparent miraculeusement la merde immédiatement. Le dernier jeu en proie à la fois à de tels problèmes et à de tels joueurs est Battlefield 2042 de DICE, qui a connu des difficultés depuis son lancement le 19 novembre. La toxicité que certains joueurs infligent aux développeurs est devenue si flagrante que le subreddit du jeu risque de se fermer.

Tout a commencé lorsque le directeur mondial d’EA des communications intégrées pour les tireurs et Star Wars, Andy McNamara, a exprimé sa frustration face aux demandes incessantes de la communauté dans un tweet supprimé depuis. Certains fans de Battlefield 2042 voulaient que DICE résolve immédiatement les innombrables problèmes du jeu, malgré le fait que le studio ait pris du temps pour profiter des vacances, comme tout le monde devrait le faire. Les attentes ont amené McNamara à tweeter à la communauté que « les gens doivent se reposer » et bien que DICE aime sa base de fans, « ces attentes sont brutales ». Repérez les mèmes et les moqueries sur Reddit et Twitter.

Lire la suite: Battlefield 2042 est désormais l’un des jeux les plus critiqués de l’histoire de Steam

Un article populaire sur le subreddit Battlefield 2042 a utilisé des images du thriller d’action de science-fiction 2009 du réalisateur Andy Fickman Race to Witch Mountain. Dwayne « The Rock » Johnson parle à AnnaSophia Robb dans une voiture, avec The Rock (incarnant Battlefield 2042 joueurs) disant qu’il veut « l’ancien tableau de bord de Battlefield, le contenu du navigateur de serveur et de superbes cartes ». Robb, jouant apparemment le rôle d’EA et de DICE, rétorque que ce sont des « attentes brutales ».

Il y a beaucoup de messages comme celui-ci partout dans le subreddit, réprimandant essentiellement McNamara, EA et DICE pour les «attentes brutales» de la communauté. Un autre, une rediffusion apparente, contient une liste de fonctionnalités « manquantes, supprimées et/ou rétrogradées » que les gens veulent dans Battlefield 2042.

Toutes ces moqueries et cette toxicité ont exaspéré les modérateurs. Le message principal du subreddit balance comme un gourdin sur la communauté, avec des mods disant qu’ils « feront tout ce qu’il faut » pour diminuer la merde et le vitriol. Cela inclut soit le verrouillage des fils de discussion sur la majorité des publications, soit, un peu comme Halo Infinite avant lui, la fermeture de l’ensemble du subreddit « pendant une période de temps ». Bien sûr, il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi, les mods ajoutant également qu’ils laisseront le subreddit seul « si la toxicité diminue ». En d’autres termes, le sort du subreddit Battlefield 2042 est entre les mains de la communauté.

Lire la suite: Battlefield 2042 détaille les prochains correctifs « Nous sommes désolés »

« C’est un euphémisme quand nous disons que ce subreddit est devenu incroyablement toxique », ont écrit les mods. « Il est presque impossible d’avoir une simple discussion sans que des insultes soient lancées les uns contre les autres, et cela commence vraiment à nuire à l’ensemble de la communauté de Battlefield, et à chacun d’entre nous qui en fait partie. […] Les mods ont l’obligation de suivre les règles établies par Reddit, et s’il s’avère que nous ne les appliquons pas, ou si nous faisons un mauvais travail pour les faire respecter, nous risquons d’interdire complètement la communauté.

Je comprends. Battlefield 2042 est en panne depuis des mois. Certains bâtiments manquent de collision. Les tireurs d’élite font exploser les chars plus rapidement que les roquettes. Enfer, même les aéroglisseurs ont détruit des hélicoptères. Le jeu est un gâchis. Il est tout à fait compréhensible que les joueurs soient frustrés par l’état d’un jeu pour lequel ils avaient de grands espoirs. Mais l’approche consistant à se moquer des développeurs et à exiger que de vastes changements soient mis en œuvre immédiatement pendant qu’ils essaient de faire une pause et de passer du temps avec leur famille n’est pas vraiment cool, réaliste ou appropriée. Espérons que les choses se calmeront sur le subreddit de Battlefield, car ce sous-ensemble de joueurs à l’origine de tous ces problèmes se calmera et espère que les développeurs du jeu feront de leur mieux pour rendre le jeu plus jouable dans le temps.

[h/t: VG24/7]