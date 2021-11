Capture d’écran : Champ de bataille 2042

Un skin du nouveau Battlefield 2042 sera renommé dans la prochaine mise à jour du jeu après que les utilisateurs aient souligné qu’il avait beaucoup en commun avec un groupe de soldats russes impliqués dans l’annexion par le pays de certaines parties de l’Ukraine en 2014.

L’un des personnages du jeu, Pyotr ‘Boris’ Guskovsky, d’origine russe, a un skin que vous pouvez débloquer appelé ‘Little Green Man’. On dirait que cela aurait pu être une blague, car la peau est camo verte et Boris est un très grand garçon. Mais grâce à la combinaison du nom et de la nationalité de Boris, il a également été rapidement perçu comme une référence à l’annexion par la Russie en 2014 de la Crimée, un territoire historiquement russe mais actuellement à l’intérieur des frontières internationales reconnues de l’Ukraine.

Une partie importante et controversée de cette partie du conflit (qui dans certaines régions est toujours en cours) était l’utilisation par la Russie de forces banalisées, ne portant aucun drapeau national ni aucune autre marque d’identification sur leurs uniformes et leurs véhicules, qui sont entrées en Ukraine et ont occupé plusieurs lieux, y compris le parlement de Crimée. Tout en utilisant du matériel russe, leur manque d’insignes a permis à Vladimir Poutine de prétendre brièvement qu’ils étaient en fait des insurgés locaux, et en tant que tels, qu’il ne s’agissait pas d’une annexion claire et manifeste de territoire étranger.

La Russie finirait par admettre que ces hommes étaient en fait des forces spéciales d’élite, mais à ce moment-là, le mal était fait et la Russie finirait par s’emparer de la Crimée à l’Ukraine, aidée par des partisans pro-russes dans la région et par un référendum fictif organisé dans la région. après la prise de son parlement.

Ces troupes banalisées sont rapidement devenues connues sous le nom de « Petits hommes verts », vous pouvez donc comprendre pourquoi les joueurs ukrainiens jouant au jeu pour la première fois et découvrant la peau n’étaient pas heureux :

Capture d’écran : Twitter

En réponse, un compte officiel de Battlefield a tweeté plus tard que même si le skin lui-même restera, il sera renommé :

Aujourd’hui, vous nous avez aidé à nous informer sur un nom que nous utilisons pour un skin dans les niveaux de maîtrise de Boris. Il fait involontairement référence à un problème du monde réel et ne reflète pas les valeurs de notre équipe. Nous changerons le nom dans une prochaine mise à jour, et apprécions qu’il soit porté à notre attention.

Cela survient le même week-end que l’Ukraine a accusé la Russie d’avoir massé 100 000 soldats à sa frontière.