Battlefield 2042 – Top 11 des choses que nous avons dû tester

Battlefield 2042 est un jeu sauvage et quelque peu cassé avant le lancement, mais il possède également un bac à sable vraiment amusant. Nous récupérons des chars, des lance-roquettes, des armes à feu et des spécialistes pour tester les limites du jeu.

Dans cette vidéo, nous allons essayer un tas d’idées différentes pour voir si nous pouvons confirmer ou briser certains mythes possibles de Battlefield 2042. Les tests comprendront si vous pouvez tuer des joueurs avec un véhicule appelé et des largages de ravitaillement, découvrir si vous pouvez tuer avec des fléchettes de guérison, déterminer si les véhicules ont vraiment des dégâts spécifiques à une pièce et découvrir quel type de punition le bouclier de Dozer peut supporter. Nous explorerons également si Sundance peut tuer sur la route avec son wingsuit, un effet surprenant de la barricade d’Irish sur le sniping, et ce que fait réellement la capacité de piratage de Rao.

Battlefield 2042 est maintenant disponible sur la plupart des plateformes, notamment PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Le jeu recevra un patch du premier jour et plusieurs autres au cours des 30 premiers jours après sa sortie complète, visant à corriger les bogues. Cela signifie que certaines des choses que nous testons dans cette vidéo pourraient changer. Battlefield 2042 propose plusieurs modes, notamment All-Out Warfare, le mode d’extraction royale Hazard Zone et Portal. Nous avons utilisé Portal pour cette vidéo de test. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez nous voir tester d’autre et assurez-vous de vous rendre sur la page YouTube de GameSpot pour obtenir des conseils sur les zones à risques, tout ce qu’il faut savoir et une révision en cours.