Battlefield a le free-to-play dans son avenir, selon EA

Alors qu’EA positionne Battlefield comme un service en direct continu, l’éditeur investit dans d’autres points d’entrée.

Lors d’un appel post-bénéfice avec des investisseurs, couvrant les résultats d’EA pour le premier trimestre de l’exercice 22, la société a beaucoup parlé de Champ de bataille 2042, et la série en général alors qu’elle entre dans une nouvelle ère.

Lorsqu’on lui a demandé si EA recommencerait à sortir un jeu Battlefield tous les deux ans, le PDG Andrew Wilson a déclaré que c’était “l’orientation” de l’entreprise. Les versions de Battlefield n’ont généralement pas suivi une cadence définie. Certains étaient séparés de deux ans, d’autres de trois. EA avait également la série Star Wars: Battlefront, où ces jeux complétaient les années de repos de Battlefield.

Mais Wilson a déclaré que Battlefield 2042 sera différent des jeux précédents, en ce sens qu’EA le considère comme un service en direct et a investi dans des moyens de garder les joueurs engagés bien après le lancement.

« Je pense que vous devriez considérer Battlefield comme un service – ce que nous faisons pour le lancement de ce jeu est vraiment en train de révolutionner et de réinventer ce qu’est toute notre guerre épique dans le contexte du gameplay. En plus de cela, vous nous avez entendu annoncer Battlefield Portal, qui commence vraiment à s’appuyer sur le contenu généré par les utilisateurs et suscitera un engagement profond à long terme dans le jeu », a déclaré Wilson.

Wilson a ajouté que All-Out Warfare, avec Portal et la zone de danger qui n’a pas encore été révélée, EA espère que les joueurs resteront avec le jeu au-delà du lancement. Il a également déclaré que ce point de vue s’étendait à d’autres domaines que Battlefield a traditionnellement évités, tels que le mobile et le free-to-play.

Ce n’est pas la première fois qu’EA fait allusion au prochain Battlefield offrant une sorte de mode free-to-play. Avant la révélation de Battlefield 2042, EA a envoyé des sondages pour évaluer l’intérêt des joueurs pour le jeu gratuit, les passes de combat et d’autres éléments.

« Vous devez comprendre que cela constitue vraiment la base de ce que nous pensons être l’avenir d’un service en direct autour de Battlefield, qui, au fil du temps, inclura un lancement mobile, inclura des composants gratuits et changera vraiment la nature de ce qui se passe à partir du lancement. lancer.

« Alors qu’un lancement tous les deux ans a probablement du sens si nous y pensons aujourd’hui, nous nous concentrons vraiment sur un engagement de 365 jours dans la franchise au niveau de la plate-forme sur n’importe quel appareil sur lequel les consommateurs peuvent vouloir jouer. »

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.