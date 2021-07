Battlefield Builder est l’outil de mod Battlefield que nous attendions depuis des années

Tout ce que nous avons appris sur Battlefield Builder, la suite de modding fournie avec Battlefield 2042.

Champ de bataille 2042La deuxième grande expérience de s’est révélée comme Portail du champ de bataille, une suite d’outils de création et un navigateur pour toutes sortes de mods officiels et créés par la communauté.

Regarder sur YouTube

Lors d’un événement en avant-première avant EA Play Live, le développeur Ripple Effect a détaillé une grande partie de ce qu’est Battlefield Builder. Pour commencer, Builder est disponible gratuitement pour tous les internautes. Il fonctionne dans n’importe quel navigateur Web et vous donne accès à un large éventail d’outils pour créer des modes de jeu et modifier les règles à votre guise. Vous pouvez enregistrer votre création pour plus tard, la partager avec d’autres à l’aide d’un code de partage ou la publier sur des serveurs en direct de Battlefield 2042 (bien que vous deviez évidemment posséder le jeu pour jouer).

Des serveurs dédiés seront utilisés pour toutes les créations de la communauté, et Ripple Effect a confirmé à VG247 que vous n’aurez pas à payer pour l’hébergement du serveur, quelle que soit la taille de votre expérience. Tant que quelqu’un joue, le serveur restera en ligne. Les expériences que vous créez peuvent également être rendues privées (en solo ou en coopération) ou protégées par mot de passe.

Avant d’entrer dans ce qu’est Builder, voyons rapidement ce qu’il n’est pas. Pour toutes ses options étendues, Battlefield Builder ne vous permet actuellement pas de créer des cartes ou de modifier des cartes existantes. C’est quelque chose que Ripple Effect nous a dit est à l’étude, mais rien à confirmer pour l’instant.

Builder a accès à tout le contenu et aux règles de Battlefield 2042, ainsi qu’à une sélection de contenus de trois jeux classiques : Battlefield 1942, Bad Company 2 et Battlefield 3. Les factions de ces jeux, ainsi que les armes, les accessoires, les gadgets et les kits de soldat, reviendront. Ripple Effect ramène également deux cartes de chacun de ces jeux: Battle of the Bulge et El Alamein de BF1942, Arica Harbour et Valparaiso de BC2, et Caspian Border et Noshahr Canals de BF3.

Les cartes ont été complètement reconstruites dans la dernière version de Frostbite, mais toutes leurs bizarreries existantes sont intactes. Mais les remasters permettent également des choses impossibles dans ces jeux, comme l’ajout de la destruction aux cartes de BF1942. Vous pouvez vous attendre à ce que ces cartes prennent également en charge les événements météorologiques massifs de Battlefield 2042, et vraiment tout ce que vous pouvez faire sur les cartes vanilla BF2042.

La vraie viande de Battlefield Builder, cependant, est de savoir comment vous pourrez combiner tous ces différents éléments pour créer, enfin, tout ce que vous voulez. L’ensemble d’outils est facile à comprendre, divisé en catégories simples qui contrôlent le soldat, les armes, les véhicules, les règles du jeu, etc. Chacun se compose principalement de cadrans et de boutons avec lesquels tout le monde peut jouer. Vous pouvez entrer et faire quelque chose d’aussi simple que de définir différentes époques par équipe ou d’explorer la folie de 128 joueurs sur une carte conçue pour 24. Les règles plus fines d’équilibre et de sensation peuvent également être modifiées, comme avoir des modèles de dégâts différents pour chaque équipe, ou contrôler à quels mouvements (sprint/crouch) et capacités de tir (viseurs de fer uniquement) les joueurs ont accès.

le éditeur logique va encore plus loin et vous permet de creuser vraiment en profondeur à l’aide d’un scripteur visuel qui ouvre encore plus d’options. Dans un exemple, le créateur a pu coder un script qui récupèrerait les joueurs en pleine santé après avoir tué, ou modifierait le chargement de toute l’équipe une fois que certains événements se seraient produits – une sorte de version 4D de Gun Game.

En raison de la nature de Builder en tant qu’application Web, vous pouvez facilement partager ce sur quoi vous travaillez avec d’autres en copiant simplement l’URL. Cela permet à celui qui le reçoit de modifier et de développer votre travail. Si vous souhaitez plutôt protéger votre conception, vous pouvez simplement générer un code de partage qui permet aux joueurs de voir – mais pas de modifier – votre mod.

Une fois que votre mod sera mis en ligne sur des serveurs dédiés, vous disposerez d’outils d’administration de base tels que le kick et le ban. Tant qu’au moins un joueur joue, l’expérience restera en direct. Les joueurs qui n’ont pas le code de partage peuvent toujours trouver votre expérience de manière organique via un navigateur de serveur, ou si/quand elle est sélectionnée comme expérience en vedette. Le navigateur lui-même prend en charge la recherche par nom et par balises.

Les soldats de l’IA, qui sont dans toutes les facettes de Battlefield 2042, peuvent également être intégrés à vos expériences. Ripple Effect nous a dit que même si vous ne serez pas en mesure de concevoir une logique d’apparition – pour créer une expérience PvE de type Destiny, par exemple – vous pourrez changer la qualité des soldats de l’IA et décider combien d’entre eux vous voulez dans ton jeu. L’IA peut également remplir votre jeu pendant que de vrais joueurs se joignent comme ils le pourraient dans la vanille BF2042, mais au moins vous pouvez les désactiver ici.

Regarder sur YouTube

En plus des mods créés par DICE et Ripple Effect, vous trouverez également une liste organisée de mods créés par les utilisateurs, mise à jour chaque semaine, sous l’onglet Expérience communautaire. Le studio a également confirmé à VG247 que vous pouvez vous attendre à ce que des événements en direct et des modes à durée limitée vous amènent à Battlefield Portal et vous fassent découvrir d’autres domaines du jeu.

La fonction de relecture des jeux Battlefield classiques ne revient malheureusement pas, ce qui est une occasion manquée, car ce serait formidable de revivre ce que vous pourriez dire être des moments magiques. L’équipe est ouverte à l’idée, cependant, nous pourrons peut-être la voir à un moment donné dans le futur.

DICE et Ripple Effect savent que Builder peut être complexe, et franchement un peu écrasant, et ils prévoient de publier des guides et des didacticiels pour les joueurs intéressés à en tirer le meilleur parti. Vous pouvez également vous attendre à ce que le nombre d’options augmente au fil du temps à mesure que les outils s’étoffent en fonction des commentaires. Le développeur ne dirait pas si nous pouvons nous attendre à un nouveau contenu des trois jeux inclus – ou à de nouveaux jeux au total – sur toute la ligne.

Battlefield 2042, et tout ce qui est inclus dans Battlefield Portal, sera disponible le 22 octobre.