Battlefield Mobile : gameplay, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Le monde de Battlefield est immense et est devenu connu pour ses guerres à grande échelle, ses environnements destructibles et ses moments de jeu cinématographiques. En avril, DICE a annoncé qu’en partenariat avec Industrial Toys, les développeurs créeraient une nouvelle expérience Battlefield spécifiquement pour le public mobile. Le jeu devrait sortir dans le courant de 2022 et visera à être un jeu entièrement autonome qui fonctionne complètement différemment des jeux Battlefield actuels qui existent.

Pendant que les fans attendent plus d’informations, DICE a fait allusion à certaines des choses qu’ils espèrent accomplir avec le futur titre, notamment en devenant l’un des plus grands et des meilleurs jeux Android disponibles. à venir Battlefield Mobile.

Jouer la plus récente entrée

Champ de bataille 2042

Battlefield retourne vers le futur

Battlefield 2042 lance la vision de nouvelle génération d’Electronic Arts pour le jeu de tir militaire, prenant en charge jusqu’à 128 joueurs, les plus grandes cartes jamais créées, et s’annonce comme son entrée la plus ambitieuse à ce jour.

Qu’est-ce que Battlefield ?

Battlefield est une série de jeux de tir à la première personne développés principalement par EA DICE, et a été l’une des séries de jeux vidéo les plus anciennes des dernières générations. La série a commencé en 2002 et est depuis devenue l’une des franchises de tir les plus populaires de tous les temps, rivalisant uniquement avec Call of Duty en tant que plus grande au monde. Au cours des dernières années, Battlefield est devenu connu pour son approche de la guerre à grande échelle, mettant souvent en vedette d’énormes lobbies de joueurs et des cartes géantes qui permettent à des combats incroyables d’éclater.

Parallèlement aux batailles à grande échelle, la série Battlefield est également mieux connue pour ses environnements destructibles. Depuis la sortie de Battlefield 1942, la série s’est fortement penchée sur la capacité de démolir des bâtiments, de faire sauter les murs pour créer de nouvelles entrées, et plus encore. Récemment, la dernière entrée de la série Battlefield, Battlefield 2042, a été présentée à l’E3 2021 et a l’air tout aussi grandiose que la série l’a toujours été.

À quoi ressemble le gameplay dans Battlefield Mobile ?

On en sait peu sur le prochain Battlefield Mobile, mais il est important de noter que DICE a dit ce qu’ils espèrent que le jeu pourra réaliser. Dans son annonce initiale du jeu, la société a déclaré qu’avec le jeu conçu spécifiquement pour les plates-formes mobiles, son objectif était de créer une expérience à part entière et basée sur les compétences pour les joueurs mobiles. Battlefield est souvent connu pour ses aspects plus réalistes de la guerre, il ne serait donc pas trop choquant de voir une version mobile du jeu essayer de l’imiter d’une manière ou d’une autre.

Comme le jeu sera en concurrence avec Call of Duty Mobile, PUBG: Mobile et d’autres tireurs mobiles, il sera intéressant de voir si DICE s’appuie sur le style de jeu plus court de ses concurrents. Les matchs sur console et sur PC de Battlefield peuvent souvent durer longtemps, et les joueurs mobiles ne peuvent pas vraiment se permettre de passer plus de 45 minutes à se battre sur une carte géante. Cependant, Battlefield est également connu pour ces expériences, il appartiendra donc à DICE et Industrial Toys d’essayer de trouver un équilibre prudent dans la façon dont le jeu se sent.

Battlefield Mobile sera-t-il différent du jeu normal ?

Comme mentionné ci-dessus, on ne sait pas exactement à quel point la version mobile de Battlefield sera différente de son homologue sur console et PC. Étant donné que la version console et PC du jeu est si grande, il est plus que probable que la version mobile devra être différente sous une forme ou une autre.

DICE a déjà mentionné que l’espoir de Battlefield Mobile est de créer une expérience “basée sur les compétences” pour les joueurs. Bien que cela puisse signifier que la société espère disposer d’un socle de compétences générales pour les joueurs de toutes les expériences, cela pourrait également faire allusion à ce que les développeurs cherchent à accomplir. Prendre le monde de Battlefield et le réduire en une expérience plus compétitive tout en essayant de garder leur échelle épique pourrait fonctionner, en théorie. DICE a également mentionné que Battlefield Mobile sera son propre produit autonome et un produit “complètement différent” de toutes les itérations actuelles de Battlefield.

Cela donne l’impression que DICE est bien conscient qu’il ne peut pas porter l’expérience complète de Battlefield sur des appareils mobiles, mais qu’il se concentrera plutôt sur la création de la meilleure version mobile du jeu possible. Il existe un précédent pour les tireurs mobiles qui ont réussi avec les versions récentes de Call of Duty Mobile et PUBG: Mobile, mais ces jeux sont très différents de Battlefield dans leur façon de jouer et les types de joueurs qui affluent vers les jeux.

Quand Battlefield Mobile sortira-t-il ?

Actuellement, aucune information concernant une date de sortie pour Battlefield Mobile n’a été révélée au-delà d’une date de sortie de 2022. Lorsque le jeu a été initialement annoncé, DICE a mentionné qu’ils espéraient amener les joueurs dans une période de test du jeu avant son lancement l’année prochaine.

Le jeu étant probablement encore aux tout premiers stades de développement, ne vous attendez pas à trop de nouvelles ou de mises à jour d’EA DICE jusqu’à ce qu’ils soient complètement prêts à faire entrer les joueurs dans le monde de Battlefield Mobile.

