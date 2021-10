Battlefield Mobile prend-il en charge les manettes ?

Meilleure réponse: Bien que Battlefield Mobile soit actuellement testé en Indonésie et aux Philippines avec des fuites de séquences de gameplay en ligne, il n’y a aucune nouvelle concrète concernant la prise en charge des contrôleurs. Cependant, Call of Duty Mobile propose l’utilisation d’un contrôleur, il est donc assez sûr de déduire que Battlefield Mobile emboîtera le pas pour rester compétitif avec son rival le plus proche.

Avec Call of Duty Mobile connaissant un succès massif depuis son lancement, il est logique qu’EA garde un œil sur son concurrent direct et implémente certaines fonctionnalités populaires dans son jeu. Actuellement, COD Mobile prend en charge les contrôleurs PS4 et Xbox One et les offres tierces, bien que certaines fonctionnalités puissent être réduites. Une option populaire pour les fans de tir occasionnels et hardcore, la prise en charge du contrôleur serait probablement une considération pour EA, à tout le moins, la mise en œuvre réussie sur COD mobile étant une raison claire de son inclusion.

Il existe également d’autres preuves, Battlefield Mobile ciblant le même groupe démographique que COD Mobile et les fans de la série principale. Avec ses environnements destructibles de marque et son système de classe spécialisé, il semble que Battlefield Mobile ne s’écartera pas trop de sa formule éprouvée. Cela plairait aux fans de longue date, dont beaucoup espèrent également un support de contrôleur pour aider à maintenir l’intérêt pour le jeu, surtout s’ils ne sont pas traditionnellement des joueurs mobiles. EA met également en œuvre un modèle de jeu gratuit, qui ne peut qu’aider dans un espace hautement concurrentiel et saturé. La prise en charge du contrôleur ne ferait que les aider à suivre les autres jeux de ce type qui l’ont déjà mis en œuvre.

Qu’est-ce qui rend la prise en charge des contrôleurs si importante ?

Si vous avez l’habitude de jouer à Battlefield avec une manette, l’option d’en utiliser une sur Battlefield Mobile sera probablement une fonctionnalité souhaitable. De nombreux fans de longue date seront plus à l’aise avec les boutons de manette déjà familiers qu’avec les commandes de l’écran tactile, et ceux qui ne jouent pas souvent à des jeux mobiles peuvent ne pas s’y retrouver du tout. L’utilisation d’une manette de jeu peut offrir un meilleur contrôle dans un genre qui exige un temps de réaction rapide et des mouvements précis. Un écran mobile peut gêner le mouvement des doigts par rapport à un contrôleur, et les boutons physiques sont souvent moins encombrants et plus fiables que leurs homologues à l’écran. Pour ces raisons, comme évoqué précédemment, certains joueurs peuvent rester plus longtemps s’ils peuvent utiliser un contrôleur, principalement parce que d’autres jeux similaires ont implémenté cette fonctionnalité.

Battlefield Mobile a besoin d’un support de contrôleur

Bien qu’il soit peut-être surprenant qu’il n’y ait actuellement aucune nouvelle concernant la prise en charge des contrôleurs malgré la sortie du jeu l’année prochaine, il semble assez probable qu’il sera inclus en tant que fonctionnalité. Bien que cela n’affecte pas la qualité globale du jeu ou sa réception initiale, ce sera sûrement une fonctionnalité très demandée si EA décide de ne pas l’implémenter au lancement, d’autant plus que COD Mobile propose actuellement une prise en charge officielle des contrôleurs Playstation et Xbox. Le marché des jeux de tir sur mobile regorgeant de titres les mieux notés, Battlefield Mobile devra s’imposer comme une option valable, et la prise en charge des contrôleurs contribuera dans une certaine mesure à garantir cela aux yeux de nombreux joueurs.

Notre choix

Champ de bataille mobile

Battlefield classique sur votre téléphone

Avec un environnement destructible, quatre spécialistes parmi lesquels choisir et la possibilité de combattre sur terre, sur mer et dans les airs, Battlefield Mobile s’annonce comme l’expérience que tout le monde connaît, juste dans la paume de votre main.