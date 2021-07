Battlefield Portal est l’usine à rêves de Battlefield 2042

Battlefield Portal a été officiellement révélé comme la deuxième expérience majeure de Battlefield 2042.

Lorsque Champ de bataille 2042 a été initialement annoncé, DICE a déclaré que le package de lancement comprendra essentiellement trois jeux. Nous avons déjà été initiés à All-Out Warfare et à EA Play Live, Portail du champ de bataille a été dévoilé.

Battlefield Portal est l’expérience développée par DICE LA (maintenant Ripple Effect Studios), dont le développeur a précédemment annoncé qu’elle ramènerait les cartes classiques de Battlefield. Eh bien, il s’avère que c’est beaucoup plus ambitieux que cela. VG247 a assisté à un événement de prévisualisation sans intervention où nous avons pu voir Portal en action, découvrir ce qui a inspiré sa création et les plans de l’équipe pour l’avenir.

Vous pouvez considérer Battlefield Portal comme une expérience de style Halo Forge qui englobe un outil de création, appelé Constructeur de champ de bataille, la possibilité de partager votre travail et un navigateur qui vous permet de trouver des expériences faites par DICE et les autres membres de la communauté. Au lancement, Builder aura accès à tous les contenus du bac à sable de Battlefield 2042 – armes, véhicules, spécialistes, etc. Vous trouverez également du contenu de Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 et Battlefield 3 – refait dans le moteur de BF2042 .

Les armes, gadgets, kits de soldats, véhicules et bien plus de ces jeux ont été reconstruits à l’aide de la dernière version de Frostbite, avec une prise en charge jusqu’à 4K 60fps sur les nouvelles PS5 et Xbox Series X/S. Ripple Effect a choisi deux cartes de chaque jeu qui représentent des expériences spécifiques. La liste est composée de :

Champ de bataille 1942‘s Bataille des Ardennes, et El Alamein.

Mauvaise compagnie 2‘s Arica Harbour et Valparaiso.

Battlefield 3la frontière caspienne et les canaux de Noshahr.

Toutes les cartes ont reçu des améliorations visuelles importantes, tout en conservant autant que possible leur esthétique d’origine. Plus intéressant encore, les cartes ont été améliorées pour surmonter les limitations techniques de leur époque. Les cartes de BF1942, par exemple, prendront en charge la destruction pour la première fois, ce que l’ancien moteur Refrator ne permettait pas.

Ripple Effect a également créé différentes versions de ces cartes pour prendre en charge jusqu’à 128 joueurs et pour permettre les conditions météorologiques changeantes de Battlefield 2042. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les anciens décomptes de joueurs et les règles classiques. Vous pouvez également utiliser le réglage classique des armes et l’équilibrage du véhicule, et même désactiver des éléments tels que la tendance pour une expérience plus authentique de Bad Company 2, le tout dans Builder.

Battlefield Builder vous donne les outils pour créer pratiquement n’importe quelle idée que vous pourriez avoir, y compris mélanger le contenu des quatre jeux. Vous pouvez opposer une équipe d’Allemands BF1942 à des Russes BF3, chaque camp utilisant ses propres armes, gadgets et véhicules. Vous pouvez limiter les armes aux couteaux et aux défibrillateurs uniquement. Vous pouvez entasser 128 joueurs dans la variante Rush classique des cartes BC2 conçues pour 24 joueurs.

Bien que vous ne puissiez pas créer ou modifier de cartes, l’ensemble d’outils existant vous permet de contrôler un grand nombre de variables. Les moddeurs et les personnes ayant une certaine expérience en programmation apprécieront également l’éditeur logique de Builder, un outil de script visuel qui peut être utilisé pour effectuer des réglages plus avancés non couverts par les options standard. Même si vous n’aimez pas créer vous-même des mods, vous aurez accès à un certain nombre d’expériences classiques au lancement – ​​pensez-y comme un mini-remake de ces jeux. Une fois que suffisamment de créateurs auront commencé à publier leur travail, DICE et Ripple Effect proposeront des mods sélectionnés pour que tout le monde puisse jouer.

L’ambitieux portail Battlefield sera disponible lors du lancement de Battlefield 2042 le 22 octobre.