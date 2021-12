Battlefield sera dirigé par Apex/Titanfall Boss | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Après le lancement houleux de 2042, EA a annoncé un remaniement majeur de l’entreprise. Le directeur général de DICE, Oskar Gabrielson, part, et Rebecka Coutaz devrait prendre la relève en tant que nouvelle directrice générale. Pendant ce temps, le co-fondateur de Respawn, Vince Zampella, deviendra le patron général de la franchise Battlefield en plus de son rôle actuel. EA a également indiqué qu’il cherchait à créer un univers Battlefield connecté, et le nouveau studio de Ripple Effect et du vétéran de Halo Marcus Lehto travaillera sur des expériences Battlefield, qui peuvent être ou non de nouveaux jeux.

Plus tard dans la vidéo, Persia parle également de la suite du jeu. Cela inclut le lancement d’une nouvelle carte et d’un nouveau spécialiste, qui arriveront l’année prochaine, ainsi que des modes 64 joueurs limités dans le temps pour PC et consoles de nouvelle génération. 2022 présentera également la première saison en direct de Battlefield 2042.

En ce qui concerne le correctif d’aujourd’hui pour Battlefield 2042, il apporte plus de 150 corrections de bugs, modifications et améliorations dans le jeu. Comme détaillé par DICE, certains de ces changements incluent une géométrie de niveau améliorée afin que les joueurs ne restent pas bloqués, l’élimination de divers problèmes visuels, des correctifs aux problèmes de reproduction et bien plus encore que vous pouvez lire sur gamespot.com.