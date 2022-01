Battlegrounds devient gratuit le 12 janvier

Bientôt, tout le monde aura la chance d’atteindre le prestigieux dîner de poulet lorsque PUBG: Battlegrounds sera gratuit cette semaine.

Oui, ce que beaucoup considèrent comme le jeu Battle Royale original rejoindra bientôt Apex Legends, Call of Duty: Warzone et Fortnite comme un autre titre gratuit du genre. C’est drôle comme un créateur de tendances finit par devenir un autre suiveur.

PUBG: la mise à jour gratuite de Battlegrounds sera mise en ligne le 12 janvier pour PC et consoles. Cependant, les temps varient légèrement en fonction de la plate-forme sur laquelle vous avez l’intention de jouer :

PC le 11 janvier à 23 h 00 HAP // 12 janvier à 02 h 00 HAE

Xbox et PlayStation le 12 janvier à 00 h 00 HAP // 03 h 00 HAE

Les heures de la console ne devraient pas changer que vous soyez sur PS4 ou Xbox One. PUBG: Battlegrounds est également disponible sur PS5 et Xbox Series X|S via une rétrocompatibilité.

Si vous faites partie des millions de personnes qui ont acheté PUBG : Battlegrounds il y a des années, vous aurez automatiquement accès à Battleground Plus, une mise à niveau de service premium qui accorde les avantages suivants :

Mode classé Survival Mastery XP + 100 % boost 1300 G-coins Onglet Médaille de carrière Gants Camo du Capitaine Masque Camo du Capitaine Chapeau Camo du Capitaine

Tout le monde peut acheter Battleground Plus pour 13 $, même s’il ne possédait pas PUBG: Battlegrounds au préalable.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.