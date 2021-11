La campagne « Jeu de manière responsable » a été conceptualisée par DDB Mudra

Krafton a dévoilé une nouvelle campagne pour Battlegrounds Mobile India afin de créer une culture de jeu sûre et saine. « Game Responsably », la nouvelle campagne, aborde la question des jeux addictifs et obsessionnels. «Nous nous soucions profondément de nos joueurs, c’est pourquoi nous avons agi. Ces changements ont été apportés pour garantir l’adoption de pratiques de jeu responsable par les amateurs de jeux, en particulier les mineurs », a déclaré Wooyol Lim, responsable de la division Battlegrounds Mobile, Krafton.

« Cela affirme également l’intégrité et l’équité de nos pratiques commerciales consistant à donner la priorité à la communauté. Oui, nous visons à offrir nos meilleurs divertissements et expériences à nos joueurs, mais en même temps, la santé mentale et physique de nos joueurs reste l’une de nos principales priorités », a ajouté Lim.

Dans le cadre de la campagne « Jeu responsable », BGMI prévoit de renforcer les éléments visuels clés de la campagne avec des panneaux d’affichage et des bannières dans le jeu pour faire passer davantage le message. De plus, Krafton a lancé un microsite pour présenter la campagne, ainsi que du contenu supplémentaire pour encourager les pratiques de jeu modérées.

La nouvelle campagne a attiré non seulement les joueurs, mais aussi leurs amis et leurs parents et veut éduquer les trois publics sur les solutions simples pour une obsession. Alors que la campagne fait la promotion du message d’une manière humoristique légère, elle met également en évidence l’authentification OTP dans le jeu et les fonctionnalités de limite de dépenses de BGMI. Dans ses prochains films, la société prévoit d’aborder les implications physiques, mentales et sociales du jeu obsessionnel.

La campagne « Jeu de manière responsable » a été conceptualisée par DDB Mudra. « Lorsqu’il s’agit d’une conversation sur le Jeu Responsable, il n’y a aucun avantage réel à parler vers le bas. Les gens n’aiment pas qu’on leur prêche. Nous avons donc adopté une approche plus légère et plus pertinente. Et nous avons fait participer tout le monde à la conversation : les joueurs, leurs familles et leurs amis. Les films sont inattendus et amusants, mais toujours humains », a déclaré Vishnu Srivatsav, responsable créatif – Sud, DDB Mudra.

