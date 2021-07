Battlegrounds Mobile India enregistre 34 millions de joueurs

Battleground Mobile India connaît un début formidable.

L'accès anticipé à Battlegrounds Mobile India (BGMI) est devenu disponible pour les utilisateurs le 17 juin. Le jeu a été officiellement lancé le 2 juillet. Lors du lancement, il y a eu plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store. Les rapports du développeur du jeu suggèrent qu'il a enregistré plus de 34 millions d'utilisateurs. De plus, le jeu attire chaque jour 16 millions d'utilisateurs.

La nouvelle des performances de Battlegrounds a été annoncée sur le compte Instagram du jeu. Malheureusement, il n’y a pas d’avantages spéciaux pour les joueurs annoncés pour marquer l’occasion. BGMI est une édition renommée du PUGB Mobile spécifiquement pour le marché indien.

PUGB Mobile a été interdit en septembre 2020. Au moment de son interdiction, le jeu comptait environ 33 millions d’utilisateurs rien qu’en Inde. En conséquence, la majorité de ces joueurs sont passés au jeu via VPN. Ainsi, lorsque BGMI a été lancé, la plupart de ces joueurs ont migré vers la version indienne.

BGMI 1.5.0

De plus, BGMI a également annoncé qu’il avait publié la première mise à jour majeure du jeu. Cette mise à jour est intervenue peu de temps après que PUGB Mobile a annoncé sa mise à jour tant attendue de la version 1.5. Les joueurs ont pu accéder à la nouvelle version de BGMI à partir du 13 juillet.

La nouvelle version est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau pistolet MG3, un mode d’allumage de mission, de nouveaux paramètres graphiques pour les appareils mobiles bas de gamme et des consommables de guérison jetables. La version récente a également introduit de nouveaux niveaux. En conséquence, le jeu a désormais un nouveau niveau appelé Ace Master. Ce niveau se situe entre les niveaux Ace et Conqueror.

La mise à jour a également remanié les icônes de niveau. Vous rencontrerez également un nouveau système de points appelé Challenge Point. Vous gagnerez des points de défi lorsque vous terminerez une partie sans négliger vos coéquipiers. Lorsque vous atteignez un certain niveau de points de défi, vous pouvez réduire les points de classement déduits lorsqu’ils sont éliminés de la bataille plus tôt. La mise à jour comprend également des récompenses de la série de saison pour les joueurs qui terminent les niveaux Diamant, Couronne et Ace.

Les nouveaux paramètres graphiques permettent également au jeu d’atteindre autant de joueurs que possible. Si vous possédez un smartphone moins performant, vous pouvez opter pour l’option graphique qui convient à votre appareil. Cela rappelle PUGB Mobile Lite. Vous pouvez également ajuster les paramètres du cadre et la sensibilité du gyroscope.

Un autre ajout est l’option “Ne pas ramasser les objets jetés”. Cette fonctionnalité empêche la récupération automatique des portées et d’autres éléments mis au rebut. Vous rencontrerez également une option « Advanced Pick Up ». Cette fonctionnalité vous permet de définir vos pièces jointes préférées pour les armes. Cela signifie que lorsque vous récupérez la pièce jointe définie, elle remplace automatiquement la pièce jointe que vous utilisez actuellement.

D’autres introductions incluent la possibilité de changer automatiquement d’arme lorsqu’elles sont à court de munitions. Vous pouvez également passer à une vue caméra à la troisième personne, entre autres ajouts.

La mise à jour donne également au jeu de meilleurs paramètres de combat. Les paramètres de combat améliorés incluent le réglage de la sensibilité des armes individuelles, vous pouvez copier et modifier la sensibilité des armes à feu, et il vous permet également de stocker vos paramètres sur le cloud pour une utilisation future.

Image vedette : InsideSport