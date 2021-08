Battlegrounds Mobile India enregistre 50 millions de téléchargements, Krafton confirme la prochaine version iOS

in

Krafton avait précédemment annoncé des récompenses spéciales, offrant aux utilisateurs trois déchets de caisses de coupons d’approvisionnement

Champs de bataille mobile en Inde : Moins de deux mois après son lancement en Inde, Battlegrounds Mobile India ou BGMI a pu enregistrer 50 millions ou 5 crores de téléchargements sur Google Play Store. Le développement a été annoncé par le développeur Krafton lundi. Pour marquer cette réussite, la société offre aux utilisateurs des récompenses, notamment une tenue permanente «Galaxy Messenger Set». À l’approche de la barre des 50 millions de téléchargements, Krafton avait précédemment annoncé des récompenses spéciales, offrant aux utilisateurs trois coupons d’approvisionnement lorsque le jeu était téléchargé par 48 millions et 49 millions d’utilisateurs.

Lire aussi | Alors que Battlegrounds Mobile India approche les 50 millions de téléchargements, Krafton annonce des récompenses intéressantes pour les joueurs

Bien que la réalisation soit importante, en particulier sur une courte période, elle n’est pas vraiment surprenante compte tenu de la popularité du titre original PUBG en Inde avant son interdiction par le gouvernement indien pour des raisons de sécurité. Selon les estimations, le jeu comptait 33 millions d’utilisateurs en Inde avant d’être interdit.

À propos de cet exploit, Wooyol Lim, chef de la division BGMI de Krafton, a déclaré : « J’attends avec impatience une réponse tout aussi forte à notre premier tournoi d’esports qui débutera le mois prochain.

Dans le communiqué, Krafton a également confirmé une prochaine version iOS du jeu en Inde. Cependant, aucune chronologie n’a encore été révélée, la société ayant seulement déclaré: “Krafton fera très bientôt des annonces sur la version iOS du jeu sur les canaux de médias sociaux de Battlegrounds Mobile India.”

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.