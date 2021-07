Battlegrounds Mobile India Series 2021 annoncé avec Rs 1 crore prize pool à gagner: tout ce qu’il faut savoir

Selon les informations publiées par la société, les joueurs qui s’inscrivent pour la série devront jouer un total de 15 matchs avec leur équipe inscrite lors du tour de qualification en jeu.

Quelques jours après le lancement de la version indienne de PUBG Mobile, alias Battlegrounds Mobile India, Krafton a annoncé la série Battlegrounds Mobile India 2021 avec une cagnotte attrayante allant jusqu’à Rs 1 crore. Selon les informations partagées par Krafton, le prix en argent sera réparti entre les 16 meilleures équipes qui sortiront vainqueurs de la série. La société a également indiqué qu’un site Web distinct avait également été conçu pour l’événement. Il est à noter que depuis le lancement de Battlegrounds Mobile le 4 juillet, il s’agit du premier tournoi esport organisé par la société.

Détails sur Battlegrounds Mobile India Series 2021

La série s’étendra sur une période de plus de trois mois et les amateurs de jeux intéressés peuvent s’inscrire à la série à partir du 19 juillet, a indiqué la société. En ce qui concerne le modèle de la série, il comprendra cinq étapes : qualifications en jeu, qualifications en ligne, quarts de finale, demi-finales et grande finale. Les premiers à commencer seront les qualifications en jeu qui débuteront le 2 août et se termineront dans une semaine le 8 août. Les qualifications en ligne seront la prochaine étape à partir du 17 août et dureront moins d’un mois jusqu’au 12 septembre.

Alors que l’intensité et la compétition de la série s’intensifient, les quarts de finale s’ensuivront à partir du 16 septembre et se termineront dans un délai de 10 jours avant le 26 septembre. Les deux dernières étapes du jeu, à savoir les demi-finales et la grande finale, seront organisées entre 30 septembre et 10 octobre.

Selon les informations publiées par la société, les joueurs qui s’inscrivent pour la série devront jouer un total de 15 matchs avec leur équipe inscrite lors du tour de qualification en jeu. Les performances des 10 meilleurs matchs deviendront la base de la sélection d’un total de 1024 équipes qui participeront au prochain tour de la série. De même, 64 équipes seront qualifiées pour participer aux quarts de finale. Par la suite, à mesure que la compétition se durcit, un total de 24 et 16 équipes seront autorisées à participer aux demi-finales et à la grande finale de l’événement.

À la fin de la série, la cagnotte d’un énorme crore de Rs 1 sera répartie entre les 16 meilleures équipes, les meilleures équipes ayant droit à une grande partie de la même chose.

