Battre Casimero sera merveilleux pour ma carrière

STAFFORD, TEXAS (5 août 2021) – Le champion du monde cubain en deux divisions Guillermo Rigondeaux a parlé de sa préparation pour affronter le champion du monde WBO des poids coq John Riel Casimero le samedi 14 août lors de l’événement principal télévisé en direct sur SHOWTIME de Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie, dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 22 h HE / 19 h HP et verra Rigondeaux, un double médaillé d’or aux Jeux olympiques qui a été reconnu dans le classement livre pour livre à divers moments de sa carrière, de retour à l’action contre le Philippin Casimero, un champion du monde en trois divisions à la recherche de la meilleure victoire de sa carrière en défendant son titre de division des 118 livres pour la deuxième fois.

Voici ce que Rigondeaux a déclaré jeudi:

Sur son prochain combat contre John Riel Casimero :

“J’ai été très concentré pendant cet entraînement, et regarder les Jeux olympiques m’a inspiré, enflammant cette étincelle en moi. Se souvenir quand j’ai remporté deux médailles d’or à l’aube de ma carrière me donne encore plus d’incitation à gagner ce combat. Je veux montrer au monde que je suis l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps et que j’ai beaucoup à donner dans ce sport. Je suis convaincu que j’y arriverai en affrontant le combattant le plus insaisissable de ma division. Casimero est un combattant dangereux avec beaucoup de puissance dans ses coups, mais je vais l’apprivoiser grâce à mes grandes compétences en boxe ».

Sur l’entraînement sous la tutelle de son coach Ronnie Shields :

« La formation aux côtés de Ronnie Shields a été spectaculaire et notre énergie à travailler ensemble est tout simplement fantastique. Ronnie a entraîné de nombreux champions du monde et il possède une salle de sport hautement professionnelle où de nombreux champions du monde et boxeurs s’affrontent au plus haut niveau du sport. Je suis motivé à travailler dur non seulement pour atteindre mes objectifs personnels, mais aussi par tous ces jeunes boxeurs présents dans le gymnase qui sont concentrés et ambitieux. Ce climat a fait ressortir quelque chose de nouveau en moi, je me sens revigoré et rajeuni une fois de plus ».

À propos de la lutte pour le titre mondial WBO :

«Cela fait toujours du bien de se battre pour un titre mondial, et j’ai déjà remporté le titre WBO après avoir battu Nonito Donaire, mais cette fois, je fais face à un jeune lion affamé. Je cherche un autre titre mondial et je veux offrir un autre grand combat aux fans pour qu’ils s’en souviennent pendant des années. »

Au retour sur le ring après 1 an d’inactivité :

“Je me sens bien. À ce stade de ma carrière, être loin du ring m’a aidé. Je sais me battre et m’entraîner, le plus important est de savoir récupérer et ne pas blesser mon corps. Je fais du bon travail en restant affûté dans la salle de gym sans surentraînement. Battre Casimero sera merveilleux pour ma carrière ».