Max Verstappen a admis avoir ressenti une certaine surprise en décrochant la pole position du Grand Prix des États-Unis après le bon départ de Mercedes vendredi.

Le pilote Red Bull était presque une seconde plus lent que la paire Mercedes lors des premiers essais sur le Circuit des Amériques, avec le reste du peloton une demi-seconde ou plus plus loin.

« Après la FP1, j’étais un peu comme, oh, d’accord, c’est un écart assez important », a déclaré Verstappen après avoir pris la pole position. «Mais ensuite, je pense que lentement, nous nous sommes un peu améliorés. Et puis aujourd’hui, nous semblons aller de l’avant parce que c’est un grand effort de toute l’équipe.

Mais Verstappen n’a pas été tout à fait à l’aise au volant de sa RB16B ce week-end, notamment lors des essais en pneus tendres.

« C’était un peu de haut en bas, je dirais, juste pour arriver à la limite de la voiture », a-t-il déclaré. « Cela m’a semblé un peu plus difficile tout ce week-end jusqu’à présent d’essayer d’en tirer la dernière partie.

« Même en qualifications, j’ai dû travailler à la hauteur. Sur les médiums, en fait, je me sentais vraiment bien. Je pense qu’en Q2, c’était un bon tour et il me semblait que cela me convenait un peu plus en termes de pilotage.

« Puis la première manche en Q3, encore une fois, ce n’était pas parfait. Je ne pouvais pas vraiment en tirer la même chose en termes de sensation par rapport à Q2. J’ai donc dû creuser profondément dans la deuxième manche de la Q3.

Son dernier run a été compliqué par quelques points de pluie. « Ça a commencé à cracher un peu dessus [my] visière dans le dernier secteur, donc ce n’était pas idéal », a déclaré Verstappen. « Mais être en pole, bien sûr, c’est génial, surtout dans un week-end jusqu’à présent où, comme je l’ai dit, c’était un peu plus difficile de trouver ce dernier morceau. »

Red Bull avait déjà parlé des chances de Mercedes sur le circuit du Texas. Verstappen a admis que battre Hamilton en pole position n’était pas tout à fait attendu.

« Peut-être [it’s] une petite surprise », a-t-il déclaré. «Mais vous pouvez clairement voir que cela a un peu oscillé tout au long de la saison. Heureusement, il le fait toujours.

Cependant, il ne pense pas que la performance de Red Bull à Austin prouve qu’ils auront le dessus lors des prochaines courses.

« Je suis bien sûr content de la performance que nous avons eue aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Voyons demain en course si c’est encore une autre histoire. Et puis, bien sûr, nous passerons à nouveau à la prochaine course et cela peut encore être une autre histoire.

« Vous pouvez peut-être ressembler à des favoris avant le week-end, mais vous devez toujours faire attention à chaque détail pour essayer de le faire fonctionner. Il est si étroitement lié que si vous manquez peut-être un petit détail ou que vous ne pouvez tout simplement pas le rassembler pour une raison quelconque, vous le manquez. Et c’est ce qui nous est arrivé, par exemple, en Turquie.

Verstappen tirait satisfaction de sa neuvième pole position de la saison car elle avait été l’une des plus difficiles à réaliser.

« Normalement, je me sens toujours très à l’aise dans la voiture et je prends généralement de la vitesse », a-t-il déclaré. « Mais cela semblait juste sur cette piste, ce week-end, cela a été un peu plus difficile.

« Mais ça ne peut pas être fluide tout le temps, n’est-ce pas ? Cela le rend également difficile et amusant, car sinon cela devient ennuyeux si c’est toujours trop facile.

«Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons très bien travaillé ensemble. Ils ont également essayé de m’aider à essayer de m’améliorer et à la fin pour ensuite tout mettre en place en Q3, c’est, bien sûr, ce que vous voulez. Ce n’est pas toujours ce que vous obtenez, mais cela a fonctionné ce week-end.

