battre Hamilton et dépasser Prost

30/06/2021 à 09:59 CEST

Max verstappen il a de nouveau gagné en Styrie en marquant une course parfaite où il a dominé dès le début de la pole position et a largement dépassé le septuple champion du monde Lewis Hamilton. En plus de devenir plus leader du championnat, Verstappen a égalé les trois victoires de Prost sur cette piste et a battu Hamilton et Bottas, qui ont chacun remporté deux victoires en Autriche.

Verstappen mène le championnat du monde avec 18 points d’avance sur les Anglais et avec son coéquipier Sergio Perez Elle s’est également imposée dans le monde des constructeurs où elle domine actuellement Taureau rouge au-dessus de Mercedes. Après quatre victoires consécutives, ‘Mad Max’ Il part en favori pour la deuxième course en Autriche qui se déroulera du 2 au 4 juillet au Red Bull Ring, le même décor avec les mêmes caractéristiques que la dernière course.

Si l’homme Red Bull gagne à nouveau ce week-end, il dépassera le mythique en victoires en Autriche Alain Prost, quadruple champion du monde et actuel directeur non exécutif d’Alpine. De plus, une nouvelle victoire de Verstappen sur un circuit où Mercedes a dominé l’année dernière à deux reprises avec des victoires pour Hamilton et Bottas, signifierait un nouveau coup dur pour son rival Lewis Hamilton dans la lutte pour le championnat du monde.