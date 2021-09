Rares sont les Mexicains qui ont réussi à conquérir le titre mondial sur les terres japonaises ; Les combattants japonais ainsi que les Mexicains se caractérisent par être de féroces guerriers au-dessus du ring et ce mercredi à Tokyo, Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez de Monterrey cherchera le titre absolu de 115 livres détenu par Kazuto Ioka dans une mission qui ne s’annonce pas facile pour ni l’un ni l’autre. de nous.

La fierté de Santa Catarina, Nuevo León; est présenté pour la première fois dans l’Empire du Soleil Levant, où il affrontera le quintuple monarque mondial japonais Ioka, dans le conflit pour le titre mondial des super-mouches approuvé par l’Organisation mondiale de boxe dans le gymnase moderne et fonctionnel d’Ota-City.

Rodríguez, 29 ans et à la recherche de sa troisième couronne absolue ; Il a entrepris le voyage en Extrême-Orient conscient de changer une histoire qui ne joue pas en sa faveur, mais qui ne représente aucun poids pour lui car il veut écrire sa propre histoire et son nom dans les almanachs sportifs.

“Je sais que ce ne sera pas facile, très peu l’ont réussi et cela rend le défi encore plus intéressant, ma préparation et ma motivation est celle d’un champion du monde, nous avons fait un excellent travail et la preuve c’est que j’ai fini en dessous de la limite de la division; battre Ioka n’est pas impossible et je vais le prouver”, a-t-il déclaré.

Le populaire ‘Chihuas’ représenté par Promociones del Pueblo d’Oswaldo Küchle, Cancún Boxing de Pepe Gómez et Boxing Time de Memo Rocha, ne considère pas son triomphe éventuel comme une surprise mais plutôt comme le reflet d’années de travail acharné.