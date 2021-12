Battre les marchés | Critique de livre : Des billions : comment un groupe de renégats de Wall Street a inventé le fonds indiciel et a changé la finance pour toujours par Robin Wigglesworth

Un livre intéressant qui déconstruit le battage médiatique sur les gestionnaires de fonds et leurs stratégies bien pensées

Il existe plusieurs livres sur les économistes et leur vie, en commençant par Adam Smith et jusqu’à Paul Samuelson. Mais il n’y a pas trop de tomes sur une série de gourous du marché boursier, en particulier ceux qui se concentrent sur des types d’investissement spécifiques. Robin Wigglesworth du Financial Times publie un livre assez intéressant intitulé Trillions, qui parle d’investissement passif via l’utilisation de fonds indiciels. Mais tout en expliquant la valeur de ces fonds, il nous emmène à travers l’histoire de divers gestionnaires de fonds et universitaires qui ont apporté leur contribution dans ce domaine. Fait intéressant, la valeur des fonds dans un tel investissement passif est d’environ 26 000 milliards de dollars, ce qui correspond à la taille du PIB des États-Unis.

Warren Buffet est connu pour avoir parié sur des investissements passifs via des fonds indiciels et a gagné de l’argent substantiel sur de tels paris. Il avait déclaré que sur 10 ans, une telle approche écraserait une équipe d’élite de fonds spéculatifs choisis par Protégé Partners, une société d’investissement de Wall Street. En termes simples, si l’on investit dans, par exemple, l’indice S&P 500 ou le Sensex en Inde, on peut récolter des bénéfices supérieurs en termes de récompenses sur un horizon de 5 à 10 ans. Cela signifie également que tous les gestionnaires de fonds qui ont leurs techniques d’investissement dans diverses actions au cours de cette période ne peuvent pas faire mieux que l’indice. Il a montré comment le fonds indiciel gratuit et « idiot » a prévalu, avec un rendement de 126 % au cours de la décennie, tandis que les fonds spéculatifs ont fait un plus modeste 36 %.

L’aspect intéressant de ces fonds indiciels est qu’ils imitent un indice de référence du marché qui peut être le FTSE 100, le S&P 500 ou des obligations de pays en développement à faible coût. Il peut également s’agir de fonds communs de placement non gérés ou de fonds négociés en bourse (FNB) qui peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée, comme n’importe quelle action. Comme l’approche du trading est fixée par définition, on n’a besoin que de la technologie pour l’exécuter et aucune intervention humaine n’est requise.

C’est certainement intéressant car lorsque l’on examine la recherche sur la performance d’un fonds, d’une mutuelle ou d’une couverture, une comparaison est toujours faite avec les indices de référence et la conclusion est que l’investissement passif est un moyen plus efficace. La façon dont cela fonctionne est simple. L’indice ayant certaines valeurs, le gestionnaire du fonds n’a d’autre choix que d’investir proportionnellement toute nouvelle souscription à ces fonds, ce qui maintient automatiquement la pression d’achat en temps normal, entraînant une hausse des prix. Les gérants de hedge funds se livreraient à toutes sortes de stratégies pour battre le marché, ce qu’ils pourraient réussir à court terme, mais pas à moyen terme. Cela vaut aussi bien pour les actions que pour les obligations et, par conséquent, même un investissement passif dans des fonds obligataires donne de meilleurs rendements. Paul Samuelson, le célèbre économiste, avait lui aussi cru à cette approche.

Tout cela découle du fait que l’on ne peut pas prédire les mouvements de partage et qu’ils suivent une marche aléatoire, ce qui signifie que les mouvements de demain pourraient être aussi bons ou mauvais qu’hier et qu’il ne peut y avoir de modèle en tant que tel. Cela signifie que toutes sortes de modélisations peuvent ne pas fonctionner dans la vie pratique. L’auteur rassemble toutes les pièces en commençant par la théorie du portefeuille de Markowitz suivie de la matrice risque-rendement de Sharpe jusqu’à l’hypothèse des marchés efficients de Gene Fama jusqu’aux fonds indiciels de Bogle. Le concept de bêta (lettre grecque pour désigner la performance par rapport à l’indice de référence) est exploré et la création de divers indices ainsi que des fonds qui y ont investi

Wigglesworth nous présente en détail l’histoire des fonds indiciels, leur formation et leurs protagonistes. Ces gestionnaires de fonds se sont réunis il y a cinq décennies et ont contribué à ce processus de réflexion unique. Le premier fonds est apparu en juillet 1971 et Wells Fargo est devenu une sorte de pionnier avec un fonds qui imitait le S&P 500. En fait, le premier indice investissable est apparu lorsque Jack Bogle a lancé Vanguard et a créé le premier fonds S&P 500 en 1973. Ironiquement, ce qui est le plus grand fonds d’aujourd’hui a eu une réponse indifférente lors de son lancement car il n’a levé que 11 millions de dollars, ce qui n’était même pas suffisant pour acheter toutes les actions du S&P 500.

Les idées présentées ici sont profondes et si ce qui a été écrit est vrai, alors le battage médiatique sur les gestionnaires de fonds et leurs stratégies bien pensées peuvent ne pas être vraiment supérieurs au marché. Par conséquent, cela peut conduire à la conclusion que l’on peut ne pas être en mesure de battre le marché en tant que tel. Dans ce rendez-vous, l’auteur nous présente également l’hypothèse des marchés efficients ainsi que le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM). C’est une lecture intéressante à coup sûr, même si cela réduit le halo que nous attachons normalement aux cerveaux qui gèrent nos fonds. On peut tout aussi bien investir dans un fonds Sensex ou NSE500 et s’asseoir et récolter les fruits sans se soucier des stocks internes.

En cours de route, l’auteur a apporté quelques idées sur la composition des indices qui seront pertinentes pour nous en Inde, d’autant plus qu’il existe un certain degré d’enthousiasme pour l’inclusion des obligations indiennes dans les indices mondiaux. Le fait d’être inclus dans l’indice signifiera automatiquement que les investissements effectués dans les indices se répercuteront sur les obligations indiennes ou sur toute action s’il s’agit d’un indice boursier. Cela crée une demande toujours plus forte pour le titre (dette ou fonds propres) et il y a donc cet engouement pour être inclus dans ces indices mondiaux.

Si l’on est un mordu des marchés boursiers, alors Trillions est la voie à suivre, et la lecture sera satisfaisante.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

Des billions : comment un groupe de renégats de Wall Street a inventé le fonds indiciel et a changé la finance pour toujours

Robin Wigglesworth

Maison aléatoire de pingouin

Pp 336, Rs 899

