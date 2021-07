Battre Mercedes à Silverstone, un défi différent

Christian Horner est conscient du défi qui attend Red Bull au Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end alors qu’il cherche à remporter une sixième victoire consécutive.

Lewis Hamilton a mis fin à la série de trois pole positions consécutives de Max Verstappen, alors qu’il remportait le titre étrangement nommé Pirelli Speed ​​King lors d’une séance de qualification palpitante vendredi soir.

Avec Hamilton à 32 points de retard dans le championnat des pilotes, une victoire sur ce circuit relancerait sa candidature au titre, tandis qu’une victoire de Verstappen dans un bastion Mercedes serait un signe inquiétant pour le septuple champion du monde.

S’exprimant lors de la conférence de presse de la FIA hier soir, Horner a été surpris d’apprendre à quel point Mercedes était dominante à Silverstone et a décrit la tâche d’essayer de les battre comme “un défi différent”.

“Je n’avais pas réalisé que c’était neuf poles consécutives mais je pense que cela résume vraiment tout”, a-t-il déclaré.

“Cela a été une centrale électrique et un bastion complet pour Mercedes et en particulier Lewis, qui a été phénoménal sur cette piste pendant plus d’une décennie. Alors oui, c’est un défi différent, c’est un grand défi.

« Évidemment, j’ai eu une première séance raisonnablement raisonnable, mais c’est un week-end différent, un format différent, il y a plus en jeu. 29 points disponibles ce week-end et ouais, on ne se fait pas d’illusions. Nous devons continuer sur notre lancée. Nous devons garder les résultats et évidemment maintenir la pression. Nous ne sommes même pas à mi-parcours de ce championnat, donc il reste encore beaucoup de courses à venir », a conclu Horner.

Les qualifications ont été reportées au vendredi afin d’accueillir la toute première séance de qualification Sprint, qui aura lieu samedi à 16h30 heure locale et établira la grille du Grand Prix de dimanche.