« Battre Mercedes sera de loin la plus grande réussite de Red Bull en Formule 1 »

Christian Horner admet que cela fera très mal cette saison si Red Bull perd le titre mondial face à Mercedes, et si cela ne fait pas mal, « va faire autre chose ».

La Formule 1 se dirige vers les cinq dernières courses du championnat avec Max Verstappen détenant un mince avantage de 12 points sur Lewis Hamilton dans la course au titre des pilotes.

Dans une campagne au cours de laquelle les deux ont remporté neuf résultats 1-2 en 17 courses, l’élan a basculé entre les protagonistes avec la tête du classement du championnat changeant de mains six fois. Et ce n’est en aucun cas terminé.

Avec 133 points au total encore à jouer, personne ne peut deviner qui remportera le titre mondial.

Horner espère que c’est son pilote qui l’emportera, affirmant que la fin du règne de Mercedes sera « de loin » la plus grande réussite de Red Bull en Formule 1.

« C’est une compétition, dit-il. « Vous ne pouvez pas simplement accepter… si nous roulons et acceptons que Mercedes gagne chaque course, c’est assez ennuyeux.

« Pourquoi sommes-nous venus ? Nous sommes ici pour faire de la course. Nous voulons remporter le championnat.

« Nous nous battons pour entrer dans cette position pour mener le combat contre Mercedes depuis sept longues saisons maintenant et bien sûr, nous nous sommes mis dans une position compétitive.

«Nous voulons nous assurer que nous faisons de notre mieux pour convertir cela d’ici la fin de l’année. Ce sera de loin notre plus grande réussite en Formule 1 si nous parvenons à le faire dans l’un ou l’autre des championnats. »

Mais alors que Verstappen a insisté à plusieurs reprises sur le fait que cela « ne changera pas » son monde s’il gagne ou s’il perd, Horner dit que cela fera très mal.

« Perdre fait mal », a déclaré le patron de l’équipe. « Si ça ne fait pas mal, va faire autre chose.

« Si quelqu’un est content d’avoir terminé deuxième, c’est qu’il est dans le mauvais travail. Le sport consiste à gagner et nous sommes une équipe affamée, nous sommes une équipe de course et nous avons travaillé dur pour obtenir cette position et nous avons eu une année phénoménale jusqu’à présent – neuf victoires de course, quel que soit le nombre de podiums, je pense 17 podiums impairs, quelques belles victoires en cours de route.

« Mais c’est l’endroit où vous terminez à la fin de l’année qui compte vraiment et tout le monde a très faim pour cela et en profite. Le plus important, c’est aussi de profiter de la compétition.

Le Britannique a été impressionné par son pilote de 24 ans et la façon dont il a abordé sa première campagne pour le titre.

« Avec Max, c’était tellement serré entre les deux pilotes, des allers-retours depuis à peu près cette première course à Bahreïn et je pense que ça a été une bataille intense entre eux deux », a-t-il ajouté.

«Je pense que la façon dont Max a géré cela a été tout à fait louable.

« C’est sa première fois dans cette situation en Formule 1, mais il s’en tient à ses principes, à sa façon de courir, à sa façon de conduire et il a maintenant cinq ou six saisons derrière lui d’expérience, qu’il utilise à bon escient. »