Battre Tottenham a sauvé le travail d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, mais lui donner une deuxième chance pourrait être une erreur déterminante alors que les Spurs nomment Antonio Conte

Il y a une semaine, c’était le travail d’Ole Gunnar Solskjaer en jeu et Antonio Conte avait été sondé comme remplaçant possible à Manchester United.

Seulement sept jours plus tard, cependant, et l’Italien est désormais le manager de Tottenham Hotspur après que les Red Devils les ont battus 3-0 dans le nord de Londres – mais la victoire pourrait-elle maintenant être une erreur déterminante pour United ?

Conte était lié au remplacement de Solskjaer à Man United la semaine dernière

Avouons-le, même Norwich City aurait imaginé ses chances contre une équipe des Spurs édentée qui a à peine mis un gant sur un adversaire sous le choc de l’un des pires résultats de leur histoire.

Solskjaer a un crédit à la banque auprès du conseil d’administration de United, a-t-on affirmé, tandis que le légendaire patron Sir Alex Ferguson avait également son coin.

Mais il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir Fergie secouer à nouveau la tête avec dégoût lors d’un affichage United.

Même Solskjaer lui-même a admis qu’il prenait les choses un match à la fois.

Des images d’un Ferguson frustré ont été diffusées dans le monde entier lors de la défaite 5-0 de United contre Liverpool

« Je pense que vous n’avez qu’à regarder le prochain match, obtenir un résultat dans celui-là », a-t-il déclaré avant le match de Ligue des champions avec l’Atalanta.

«Nous sommes dans une position décente, mais vous avez besoin d’un résultat loin de chez vous, donc tous les yeux et toute l’attention sont sur celui-ci, puis vous attendez avec impatience le suivant.

« Nous n’y avons pas pensé [the derby] du tout. Ce sera un match difficile. »

Et vous ne pouvez pas lui reprocher d’être agité avant leurs six prochains matchs.

Les six prochains matches de Man United

2 novembre : Atalante (A)

7 novembre : Man City (H)

20 novembre : Watford (A)

23 novembre : Villarreal (A)

28 novembre : Chelsea (A)

2 décembre : Arsenal (H)

Une défaite 3-0 à domicile contre Manchester United s’est avérée être le 17e et dernier match de Nuno à la tête des Spurs

C’est ce qui semble maintenant absurde dans la décision de United de garder la foi après une victoire inévitable sur une équipe pathétique des Spurs.

Tottenham a maintenant revendiqué le «célibataire le plus éligible» du marché de la gestion à Conte et si les hommes de Solskjaer retournent à leur marasme, ils se retrouveront avec un bassin de remplaçants potentiels nettement plus faible.

Même Zinedine Zidane, semble-t-il, n’a pas envie de prendre le relais à Old Trafford, bien qu’il soit en tête des listes de souhaits des fans.

Si United quitte la Ligue des champions dans des circonstances misérables et subit des pertes face à ses rivaux Man City, Chelsea et Arsenal, ils seront bien en bas du classement de la Premier League et tout cela après avoir re-signé Cristiano Ronaldo et accroché Jadon Sancho et Raphael Varane.

Manchester United a peut-être gagné « El Sackico », mais à quel prix ?

Comme Solskjaer l’a dit à juste titre après l’annonce du limogeage de Nuno : « Ce n’est jamais agréable de voir des hommes bien perdre leur emploi. »

Cependant, parfois, il est nécessaire d’éviter le risque d’échec et de garder une longueur d’avance sur ses rivaux.

Si Solskjaer avait eu le coup dur, il ne fait aucun doute que Conte aurait sauté sur l’occasion de prendre en charge United.

Et le fait même que l’Italien ait pris le rôle des Spurs lorsque le siège d’Old Trafford pourrait être bientôt disponible a laissé l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, abasourdi.

United pourrait regretter de ne pas avoir fait atterrir Conte devant Tottenham

«Conte préférerait choisir Tottenham Hotspur plutôt que l’ouverture potentielle et inévitable à Man United le plus tôt possible? Je suis stupéfait », a-t-il déclaré à talkSPORT.

Soutenir Solskjaer était une entreprise risquée de Manchester United.

Si leur pari ne porte pas ses fruits, cela pourrait les retarder encore plus dans leur tentative de prétendre au titre de Premier League.

Pendant tout ce temps, Tottenham pourrait bien profiter de la décision de United de ne pas appuyer sur la gâchette et de les combattre pour une place parmi les quatre premiers.