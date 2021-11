Battre une Alfa Romeo au Brésil était une « grosse affaire » pour George Russell

Après avoir été doublé par Alfa Romeo au Mexique, George Russell a trouvé un certain réconfort en battant Antonio Giovinazzi au Grand Prix de Sao Paulo.

C’était, cependant, toujours une course sans point pour Williams.

Après les sommets de la Hongrie et de la Belgique, et plus de points en Italie et en Russie, Williams traverse à nouveau une période de sécheresse.

L’équipe a enregistré son quatrième grand prix consécutif en dehors du top dix au Brésil dimanche.

Le seul avantage du résultat est qu’Alfa Romeo, le concurrent le plus proche de Williams dans la bataille pour la 8e place du championnat des constructeurs, n’a pas non plus marqué.

Russell était également heureux d’avoir réussi à garder l’un des Alfas, Giovinazzi, derrière lui.

« C’était mieux que ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré à propos de sa course à Sao Paulo.

« Les deux premiers relais ont été assez difficiles, nous n’avons pas pu progresser dans les premiers tours et avons eu du mal au redémarrage, mais le dernier relais a été bon et nous avons réussi à rester devant Antonio Giovinazzi.

« Pouvoir garder une Alfa Romeo derrière est un gros problème pour nous car nous n’avions tout simplement pas le rythme ce week-end. P13 n’est pas ce que nous visons en tant qu’équipe mais, compte tenu des circonstances, je pense que c’était un bon résultat.

Nous nous sommes battus jusqu’au bout aujourd’hui. Continuons pour les trois dernières courses de la saison pic.twitter.com/Y1iggmsJnj – Williams Racing (@WilliamsRacing) 14 novembre 2021

Russell espère que la troisième partie du triple titre final de cette année, le Grand Prix du Qatar, sera meilleure pour Williams.

« Je suis plus optimiste en me dirigeant vers le Qatar car je pense que le circuit international de Losail conviendra mieux aux caractéristiques de notre voiture que les deux dernières courses », a-t-il déclaré, « donc j’espère que nous pourrons y aller et que nous pourrons être plus rapides le week-end prochain. »

Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, admet que l’équipe n’avait tout simplement pas le rythme nécessaire pour terminer dans le top dix avec Nicholas Latifi derrière son coéquipier à la 16e place.

Il a déclaré : « Aujourd’hui était agréable, et bien que nous ayons finalement manqué de rythme pour marquer un point, nous avons organisé une course solide dans des circonstances difficiles.

« Avec plusieurs arrêts aux stands requis et plusieurs interventions de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle, il y avait une opportunité de gagner et de perdre du temps et il était important de gérer la voiture à travers les interventions.

« Nous avons eu un mauvais tour d’ouverture et nous avons donc saisi une opportunité précoce pour opposer George et le faire monter sur le pneu Hard plus robuste, sur lequel il a montré un bon rythme, y compris un dernier relais particulièrement fort.

« Nicholas a eu moins de chance car le VSC a dégagé alors qu’il était dans la voie des stands, ce qui l’a placé un peu plus loin sur la route qu’il ne l’aurait été autrement. Cependant, dans l’air libre, il a pu bien gérer la voiture et faire pression sur Tsunoda.

« Dans l’ensemble, aujourd’hui a été un bon entraînement pour toute l’équipe car nous avons rarement l’occasion de faire de véritables courses à arrêts multiples ces jours-ci. L’ajout des voitures de sécurité (virtuelles) et la température élevée de la piste ont permis une course chargée mais intéressante.

« Nous n’avons pas tout bien fait, nous aurions pu faire un peu mieux avec le premier arrêt au stand de Nicholas – cependant, nous avons très bien fait beaucoup de choses et appris beaucoup dans le processus, ce qui nous aidera à poursuivre notre développement en tant que solide équipe de course.

Verdict PlanetF1