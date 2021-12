Battre Verstappen pour le huitième titre serait mon triomphe le plus significatif · .

Lewis Hamilton affirme que remporter un huitième championnat du monde cette année serait sa réalisation la plus significative à ce jour alors qu’il se bat pour renverser Max Verstappen au cours des deux dernières courses.

Le pilote Mercedes a remporté les deux dernières manches du championnat, réduisant l’avance de Verstappen à huit points avec seulement deux grands prix restants.

Lorsqu’on lui a demandé si refuser le titre à Verstappen et remporter un huitième record de championnat du monde serait sa réalisation la plus importante et la plus significative à ce jour, Hamilton a déclaré: « Ce serait, oui, c’est sûr.

«D’une part, c’est quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant. Cela a été contre la bataille la plus difficile que le sport ait connue depuis très, très longtemps et la plus difficile. Donc, je pense que collectivement, ce serait le cas.

« De plus, nous sommes dans une pandémie avec toutes sortes de choses auxquelles nous avons été confrontés. »

Battre le record de sept championnats du monde de Michael Schumacher le mettrait lui et l’équipe en « territoire inconnu », a déclaré Hamilton. « Personne n’a jamais remporté huit titres », a-t-il déclaré, « c’est donc assez frais et nouveau. »

En plus des sept titres qu’il a remportés, Hamilton est entré dans la course finale en tant que prétendant au championnat à trois autres occasions. Il a dit que l’expérience l’aide à ce stade de la saison.

« Je suis plus détendu que je ne l’ai jamais été, je pense parce que je suis là depuis longtemps », a déclaré Hamilton. « Ce n’est pas mon premier.

«Je me souviens comment c’était, mon premier championnat, et même mes deuxième et troisième, les nuits blanches et toutes ces sortes de choses. Évidemment, je suis beaucoup plus sûr de moi et je m’applique mieux que jamais.

« Donc, je sais que je ne peux rien changer au passé. Tout ce que je peux faire, c’est me préparer du mieux que je peux pour ce qui m’attend et je sais à cent pour cent que j’ai.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :