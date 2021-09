« Battre Zverev a été une bataille, la finale sera décisive »

11/09/2021 à 7h24 CEST

. / Flushing Meadows

serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, a déclaré que ce soir surpasser l’Allemand Alexander Zverev, la quatrième tête de série, en demi-finale de l’Open des États-Unis (4-6, 6-2, 6-4, 4-6 et 6-2) Il avait été une grande bataille, mais la décisive manquait. Ce sera celui qui étoiles dimanche contre le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série, qui dans la première demi-finale a battu l’adolescent canadien douzième tête de série Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-5 et 6-2. “Je vais traiter le prochain match comme s’il s’agissait du dernier match de ma carrière”, a déclaré Djokovic. “Je vais tout donner sur le terrain.”

Comme il l’a fait contre Zverev pendant les trois heures et 33 minutes qu’ils ont jouées sur le court central du stade Arthur Ashe, où une fois de plus, il a su trouver le moyen d’assurer les buts décisifs, comme cela s’est produit au cinquième set, avec l’aide de Zverev. , qui lui a donné la deuxième “pause” consécutive a ouvert la voie à un triomphe, qui aurait pu aussi être le jeune joueur allemand. “J’ai eu toutes les chances de gagner, mais la deuxième pause du cinquième set était ridicule et cela m’a coûté le match”, a commenté Zverev. “Je pense que j’aurais pu gagner le match, mais ce n’est pas une nouvelle non plus qu’à la fin Djokovic trouve toujours un moyen d’obtenir les points dont il a besoin.”

Pour sa part, Djokovic, qui a désormais 36-10 en matchs en cinq sets et Zverev est 16-10, dont 4-0 et 1-3, respectivement cette année, a également réussi à mettre les matchs contre lui 7-3. -joueur de tennis allemand âgé d’un an, qui a vu la fin d’une séquence de 16-0 depuis battre le Serbe en demi-finale de Tokyo 2020 quand il a obtenu la médaille d’or. “Alexander est un grand champion. C’est quelqu’un que j’admire sur et en dehors du terrain. On s’entend très bien, c’est l’un de mes meilleurs amis. On s’entraîne beaucoup, on se voit beaucoup à Monaco, qu’il utilise comme un meneur”, a déclaré Djokovic. “C’est un gars formidable et un joueur encore meilleur. Je savais qu’aller sur le terrain aujourd’hui serait une grande bataille.”

C’était le cas, mais le combat en valait la peine parce que Djokovic s’est éloigné d’une victoire de plus pour devenir le premier homme. depuis Rod Laver en 1969 pour terminer un Grand Chelem en remportant les quatre trophées majeurs en une seule saison. “Je tiens à vous remercier, car l’ambiance était incroyable, la meilleure ambiance du tournoi jusqu’à présent”, a déclaré Djokovic aux fans qui remplissaient les tribunes du court central du stade Arthur Ashe, et parmi eux se trouvait le légendaire Laver.

Djokovic a admis que rien de ce qui s’est passé sur le terrain ne l’a surpris car il attendait le meilleur Zverev, qui allait essayer de répéter la finale de l’an dernier, mais il était toujours prêt pour le duel. “Ce sont les moments pour lesquels nous vivons. Cela est le genre d’opportunités uniques dont nous rêvons chaque jour lorsque nous nous réveillons et essayons de trouver la motivation pour sortir et faire les mêmes choses encore et encore », a déclaré Djokovic. “Cela vaut la peine de jouer dans ce stade incroyable avec cette atmosphère. Merci beaucoup de l’avoir rendu spécial.”

Pendant la majeure partie de l’affrontement intense, Djokovic était stoïque. Mais après avoir obtenu une double avance dans le set décisif, la tête de série a déclenché un rugissement cathartique vers son équipe et a appuyé sur le gaz à partir de là pour assurer la victoire. Djokovic, qui affrontera Medvedev lors de la 31e finale d’un Grand Chelem, à égalité avec le Suisse Roger Federer pour le meilleur record de tous les temps, admettant que le défi sera le plus “difficile”. “Les trois triomphes que j’ai remportés en Australie, en France et à Wimbledon font déjà partie de l’histoire, maintenant il y a celui qui peut rendre toute l’année spéciale, unique et historique”, a admis Djokovic. “Ma mentalité ne sera autre que de sortir et de gagner et de faire de mon mieux au tennis.”

Un triomphe de plus pour Djokovic lui laissera 21 titres du Grand Chelem, le plus de l’histoire de la compétition masculine pour laisser derrière lui Federer et l’Espagnol Rafael Nadal, avec qui il est désormais à égalité avec chacun 20 titres.

Zverev était de loin le test le plus difficile de Djokovic à ce jourEt il devra retrouver de la régularité dans son tennis s’il veut battre un rival comme Medvedev, qui atteint sa deuxième finale de l’Open en trois ans en pleine forme. En outre, il a également montré, contrairement à Zverev, que dans les moments décisifs, son contrôle est total et qu’il ne perd pas du tout sa concentration, ce qui est arrivé au jeune joueur de tennis allemand, qui était plus proche que jamais d’avoir réalisé ce qui aurait été sa deuxième victoire consécutive contre Djokovic. Il n’a pas profité des opportunités et a payé cher avec l’élimination et le départ d’un autre Grand Chelem sans avoir pu décrocher le titre dont il a tant besoin s’il veut se consacrer au tennis mondial.