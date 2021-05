Battues par le cyclone Yaas, les chemins de fer indiens entament les travaux de restauration en plein essor; des détails

Indian Railways a déjà commencé les travaux de restauration.

Les derniers jours ont été très difficiles pour les chemins de fer indiens car le cyclone «Yaas» a affecté divers services ferroviaires. De l’annulation de plusieurs trains spéciaux aux petits dommages sur la propriété ferroviaire, le transporteur national a été affecté par la tempête cyclonique. Cependant, les chemins de fer indiens ont déjà commencé les travaux de restauration. Selon le ministère des Chemins de fer, les travaux de restauration de la zone East Coast Railway battent actuellement leur plein après le cyclone Yaas. Les chemins de fer indiens ont affirmé qu’il n’y avait eu aucun dommage majeur sur la voie ferrée, le signal, l’OHE, les quartiers de n’importe quel endroit. En outre, le transporteur national a fourni de la nourriture et un abri aux personnes dans le besoin dans les zones de circulation des stations.

Pendant ce temps, le ministre des chemins de fer Piyush Goyal a examiné la performance opérationnelle des zones et divisions des chemins de fer indiens avec le président et chef de la direction du conseil des chemins de fer, les directeurs généraux ainsi que les directeurs divisionnaires des chemins de fer. Selon Goyal, au cours des 14 derniers mois, le transporteur national a fait preuve d’une grande force morale et d’une capacité à se relever malgré la crise des covid. Le ministre des chemins de fer a ordonné aux responsables et aux autorités des chemins de fer de se montrer agressifs pour une utilisation complète de l’allocation record de Capex. Selon le ministère, l’achèvement des travaux d’infrastructure ferroviaire créerait des opportunités d’emploi, en particulier à l’époque difficile de Covid.

Le ministre des chemins de fer a déclaré que les trains Oxygen Express ont servi le pays de manière très ordinaire pendant la pandémie et ont changé la donne dans la lutte contre Covid-19. Selon Goyal, les chemins de fer indiens doivent encore améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre dans les opérations ferroviaires. Il pense qu’il y avait beaucoup d’améliorations possibles dans les ateliers à cet égard. En outre, le ministre des chemins de fer a félicité les responsables des chemins de fer indiens pour avoir fait preuve d’une résilience extraordinaire et avoir veillé à ce que le transporteur national atteigne une croissance à deux chiffres du trafic de fret malgré les défis de Covid. Selon un communiqué publié par le ministère des Chemins de fer, les chemins de fer indiens ont enregistré une augmentation de plus de 10% du chargement de fret par rapport à l’année normale 2019-20.

