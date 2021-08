Batwoman lance Bridget Regan pour jouer Poison Ivy dans la saison 3 ⋆ 10z viral

Batwoman amène un personnage de bande dessinée bien-aimé dans le giron au cours de sa troisième saison.

Par date limite, l’incomparable Bridget Refan a décroché le rôle de Pamela Isley, alias Poison Ivy.

Isley est un ancien étudiant en botanique à l’Université de Gotham et est décrit comme un « scientifique passionné et brillant, déterminé à changer le monde pour le mieux ».

Les plans d’Isley ont changé lorsque ses collègues l’ont expérimentée et lui ont injecté diverses toxines végétales, ce qui l’a transformée en méchante de Batman.

“Avec un pouvoir formidable coulant dans ses veines, Pamela a utilisé ses pouvoirs pour faire ce qu’elle pensait être juste… même si Batman et ses proches n’étaient pas d’accord avec ses méthodes dangereuses”, selon le synopsis officiel du personnage.

“Maintenant effacées du tableau pendant des années, Batwoman et l’équipe Bat doivent se préparer au retour de Poison Ivy avec vengeance.”

La bonne nouvelle à propos de cette nouvelle de casting est que cela signifie que Ryan Wilder affrontera certains des méchants qui ont joué un rôle important dans l’histoire de la ville.

Cela va certainement changer considérablement les choses pour les personnages et, à son tour, donner aux fans un méchant familier joué par l’une des meilleures actrices du monde.

Regan est un voleur de scène, avec des rôles dans The Last Ship, Grey’s Anatomy, Legend of the Seeker, entre autres.

La CW a officiellement repris la saison 3 de Batwoman plus tôt cette année, et Javicia Leslie continuera en tant que star principale après avoir succédé à Ruby Rose l’année dernière.

Robin Givens dans le rôle de Jada Jet, une femme d’affaires qui peut être ou non la mère biologique de Ryan, rejoint également le casting de Batwoman Saison 3.

Nick Creegan de Law & Order: Organized Crime a également décroché le rôle de Maquis Jet, tandis que Victoria Cartagena avait été choisie pour incarner Renee Montoya, le même personnage de DC Comics qu’elle a joué dans Gotham.

Quant à savoir qui ne sera pas de retour pour la saison 3, Wallis Day et Dougray Scott sont tous deux des habitués de la série, mais il est possible qu’ils reviennent plus tard.

Batwoman devrait revenir le 13 octobre sur The CW.

Que pensez-vous de cette annonce de casting passionnante?

Êtes-vous prêt pour la saison 3 de Batwoman ?

Y a-t-il d’autres méchants que vous voudriez rejoindre ?

Appuyez sur les commentaires ci-dessous.

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.