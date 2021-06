Batwoman Saison 2 Épisode 16 Critique: Rebirth ⋆ 10z viral

in

De nombreuses questions ont été répondues alors que l’épisode 16 de la saison 2 de Batwoman a révélé plusieurs grandes révélations de manière heureusement simple.

La double existence de Kate/Circe est révélée rapidement et sans l’ombre d’un doute, tandis que la connexion de Safiyah avec Roman est enfin confirmée.

Le retour de Luke au pays des vivants est naturellement difficile, mais au moins il a été franc avec Ryan à propos du problème. (Ceux qui ont de longs souvenirs se souviendront qu’il a fallu six semaines à Buffy et un démon chantant et dansant pour avouer à son gang de Scooby.)

Il a également récupéré une partie de son propre dos avec Tavaroff à la table de poker et a passé du bon temps avec John « Spartan » Diggle. Alors, #Gagner

Ajoutez au mélange toutes les manigances folles du petit-ami/père/ex-reine-patron d’Alice ET une Tatiana à l’épée, et nous avons un bon précurseur pour une finale de la saison 2 de Batwoman.

Bien entendu, pris dans son ensemble, ce particulier Batwoman l’offre n’était pas vraiment centrée sur Batwoman.

En fait, il n’y a pas une seule image d’elle dans le matériel promotionnel.

Non pas qu’elle n’était pas un élément clé de la solution pour que Safiyah ait Alice, qui détenait la clé pour déverrouiller Kate.

Cependant, une fois qu’elle a échangé sa plante Mama Cora Desert Rose contre Alice, Alice l’a immédiatement abandonnée pour chercher Ocean.

Et Sophie perd Kate/Circé dans le souffle suivant. Tout cela est assez décourageant.

Mais au moins Batwoman a pu prononcer un discours impressionnant.

Le choix est facile. La vengeance est de courte durée, mais reconstruire votre île… C’est une évidence. Batwoman

Je veux dire, Tatiana s’échappe d’elle DEUX FOIS, et Safiyah trace des cercles autour d’eux, mais au moins Luke répond à l’appel du signal Batwoman codé en Morse, et elle peut à nouveau faire ses preuves auprès de la reine de Coryana.

Je sais ce que représente Kate Kane. Et j’ai une dette envers le symbole qu’elle a créé. J’ai trouvé ma deuxième chance dans la vie grâce à elle. Batwoman

Woo-hoo, noblesse !

Si je suis honnête, j’étais plus investi dans l’intrigue secondaire de Luke que dans les machinations apparemment plus importantes de Safiyah-Roman-Jacob.

Le Fox curmudgeonly a été un favori personnel – ainsi que d’une foule – depuis le début.

La vérité sur le meurtre de son père était le pivot émotionnel du complot de la saison 1 de Batwoman.

Et j’ai eu la chance de parler avec Camrus Johnson à l’époque, et, à la lumière de l’annonce passionnante de cette semaine que Luke deviendra Batwing, c’était un cas réel de notre couverture qui boucle la boucle.

John Diggle apparaissant pour une partie de poker et une conversation dans une ruelle était la cerise sur le gâteau des super-héros.

L’épreuve de force et le démontage de Tavaroff ont été extrêmement satisfaisants.

Tavaroff : Tu me traques, Fox ? Il s’agit uniquement d’application de la loi.

Luke : Ils t’ont laissé entrer. Et la dernière fois que j’ai vérifié, ta nouvelle occupation est la coupe de cheveux au chômage.

Malheureusement, maintenant que Jacob a été arrêté, il y a de fortes chances que tout ce que Tavaroff a prédit se réalise.

En parlant de bons discours, la déclaration de Jacob à la presse à propos d’Alice était plutôt bonne (même si elle ne correspondait pas du tout à TOUT ce que nous avons connu du commandant Kane.)

Si Gotham est en colère contre moi, qu’il en soit ainsi. Je ne leur demande que cela, en tant que père. Lorsque vous jugez Alice pour ses crimes, souvenez-vous de Beth. Jacob

Est-ce que quelqu’un d’autre a pensé qu’il est intéressant que Kane pense qu’il est plus sûr d’être transféré à Metropolis ?

C’est à peu près au moment où Ocean a serré la main de Jacob et s’est adressé à lui comme « M. Kane » que je sentais que le bonheur d’Alice n’allait pas durer.

Il y avait juste un peu trop d’ambiance de «familles heureuses» dans leur mission coopérative d’enlèvement et de déprogrammation pour épouser notre réalité de Gotham,

Jacob : Enigma a travaillé sur toi aussi ?

Alice : Papa. Vous n’obtenez pas ce supplément sans un petit coup de pouce.

L’attente évidente est que la mort d’Ocean incitera Alice à revenir à son pire moi implanté d’Enigma.

L’amour d’un père et de deux sœurs (enfin, une dissociative et une qui la déteste en fait) peut-il garder un peu de Beth à la surface?

Et tout cela conduit à savoir si Safiyah a une autre fin de partie en jeu.

Safiyah : J’ai des raisons de croire que les attributs uniques de Circé pourraient nous profiter à tous les deux.

Roman : Quoi que ce soit, je ne veux pas qu’elle soit impliquée. Elle a enfin retrouvé sa vie.

Safiyah : Aux dernières nouvelles, elle courait partout avec un arbre agrafé à son visage.

Elle avait quelque chose en tête impliquant Kate/Circe lorsque nous la voyons pour la première fois avec Roman.

Maintenant qu’elle a sa plante bien-aimée Desert Rose et a dévasté Alice en tuant Ocean, on pourrait être tenté de penser qu’elle retournerait tranquillement à Coryana.

J’ai toujours cru qu’une femme a le droit de décider exactement qui elle veut être. Safiyah

Mais la scène finale indiquerait le contraire.

Peut-être qu’elle traîne, pensant que le recrutement de Sophie est toujours dans les cartes ?

Outre les brûlures de Coryana, Safiyah a subi d’autres pertes graves. La mort de Tatiana laisse un vide à sa droite et, qu’elle le sache ou non, Enigma est également partie.

Sophie ferait un nouveau général formidable, et Circé étant Kate serait un grand leurre pour l’amener à ses côtés.

Je ne suis pas sûr que Safiyah et Roman aient des objectifs à queue d’aronde, mais Safiyah a définitivement tiré ses ficelles.

Que cela ramène à Snakebite et à son contrôle du GCPD est une piste encore à révéler.

C’est toujours intriguant quand un nouveau lieu de rencontre Gotham est introduit.

La barre de poker « uniquement pour les forces de l’ordre » implique qu’il y a suffisamment de GCPD et de Crows/ex-Crows (et peut-être du personnel de Blackgate ?)

Je pense que Janus Cosmetics le subventionne probablement.

La raison n°1 est le fait que les faux visages de Roman sont GCPD.

La raison n°2 est l’œuvre d’art accrochée derrière le bar, représentant un policier battant un corbeau.

J’adore les œufs de Pâques comme ça.

Roman : D’abord tu es debout, ensuite tu es en bas. Je ne sais pas si ça va te réconforter, Jake, mais maintenant tu es déprimé pour de bon.

Jacob : Vrai pour nous deux, Black Mask, à moins que vous ne pensiez que Gotham va acheter sa crème anti-acné à un chef de gang psychotique.

Roman : Appel difficile. C’est une bonne crème pour les boutons.

Pour résumer les développements parmi les principaux acteurs à ce stade : Jacob a été retiré du conseil d’administration ; Ocean, Enigma et Tatania sont morts ; Alice est probablement un joker ; Roman et Safiyah sont sur le point de réaliser leurs plans pour Gotham sans aucun contrôle.

Est-ce que Diggle reste dans les parages ?

Quel personnage Kate/Circé choisira-t-elle ?

Pendant que vous regardez Batwoman en ligne, à votre avis, qui restera-t-il debout?

Quelles sont les chances que quelqu’un ait pensé à prendre une bouture (ou quelques gousses) de la plante de Ryan ?

Mary pourra-t-elle s’habiller une fois que Batwing aura pris son envol ?

Il disait que l’ADN est vérifié, mais Kate pense qu’elle est Circe Sionis, et elle a été en vie tout ce temps, ce qui n’a pas de sens parce que Julia ne nous mentirait pas et ne dirait pas qu’elle a trouvé le crâne de Kate parce que tout le monde le sait vous ne pouvez pas survivre sans CRÂNE ! Marie

À quoi ressemblera Gotham lorsque le GCPD sera démantelé et que les Crows seront toujours dissous?

C’est peut-être le plus gros pari à ce jour !

Frappez nos commentaires avec vos suppositions les plus folles!

