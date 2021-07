Batwoman Season 3 a choisi un vétérinaire de Gotham pour jouer un allié clé de Batman

Renee Montoya a été créée pour Batman: The Animated Series, mais peu de temps après le début de la série en 1992, elle a rapidement fait le saut vers la page imprimée. Victoria Cartagena est l’une des deux seules actrices à jouer Renee en direct, avec Rosie Perez dans le rôle du personnage du film DCEU Birds of Prey. En plus d’être un officier / détective du GCPD, Renee est bien connue dans les bandes dessinées pour avoir hérité du manteau de La question de Vic Sage. Si la version de Renee de Batwoman est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de sa ville, cela signifie peut-être qu’elle finira par emboîter le pas, porter un masque sans visage et rejoindre le jeu des justiciers.