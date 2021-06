Bautista démissionne de Tokyo 2020

in

15/06/2021 à 15h27 CEST

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Il ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour “essayer de trouver un équilibre dans le calendrier intense” des joueurs de tennis, a-t-il précisé dans un communiqué.

“C’est une saison très intense à la fois physiquement et mentalement et, après en avoir discuté et mûrement réfléchi avec mon équipe, nous avons décidé de ne pas aller à Tokyo”, a-t-il expliqué.

“Les Jeux Olympiques sont un grand événement auquel j’ai eu la chance de participer auparavant, je souhaite tout le meilleur à l’équipe espagnole de tennis et à toute la délégation nationale à Tokyo”, a-t-il ajouté.

Le Castellonais, actuel numéro dix au classement ATP, a participé aux Jeux de Rio 2016, où il a succombé à l’Argentin Del Potro en quarts de finale.