Bautista et Badosa « inventent » une mauvaise journée pour les Espagnols à Indian Wells

10/10/2021 à 11:04 CEST

Roberto Bautista et Paula Badosa ils ont été la note positive d’une mauvaise journée pour les Espagnols à Indian Wells, un tournoi auquel ils ont dit au revoir Garbiñe Muguruza, Alexandre Davidovitch, Roberto Carballés, Charlie Taberner et Sara s’excuse.

La défaite de Garbiñe Muguruza, qui a atterri à Indian Wells avec une grande confiance après avoir remporté le tournoi de Chicago la semaine dernière mais a perdu lors de son premier match dans le désert californien.

L’Espagnole, qui occupe la sixième position du classement WTA, a fait ses adieux au premier changement après sa chute face à l’Australienne. Ajla Tomljanovic, numéro 47 mondial, 3-6, 6-1 et 3-6 au second tour (Muguruza il n’a pas eu à jouer le premier tour car il était la cinquième tête de série du tournoi).

En équipe féminine, il a également clôturé sa participation Sara s’excuse, qui a perdu contre le Russe Anna Kalinskaya par 3-6, 6-4 et 2-6 dans un match disputé de 2 heures et 47 minutes.

La bonne nouvelle a été jouée par Paula Badosa, qui a battu l’Ukrainienne Dayana Yastremska par 6-4, 2-6 et 6-2.

Badosa l’américain sera mesuré au troisième tour Cori gauff.

L’autre Espagnol qui a certifié sa passe au troisième tour était Roberto Bautista, qui a battu l’Argentin Guido pella par 7-5 et 6-3. Baptiste affrontera les Britanniques lors du prochain match Cameron Norrie.

La pire chance a couru Alexandre Davidovitch (double 3-6 contre le Sud-Africain Lloyd Harris), Roberto Carballés (1-6 et 2-6 contre le Norvégien Casper Ruud) et Charlie Taberner (3-6 et 4-6 contre le Russe Andreï Roublev).

Quant aux représentants latinos, l’Argentin Diego Schwartzman souffert mais a finalement fait tomber l’Américain Maxime Cressy par 6-2, 3-6 et 7-5 en deux heures et 38 minutes.

L’Argentin rencontrera le Britannique Daniel Evans au troisième tour.

De plus, le Brésilien Béatriz Haddad Maia battre l’égyptien Mayar Shérif 6-3 et 6-0, et le Tchèque sera mesuré au troisième tour Karolina Pliskova, numéro trois au classement mondial et première tête de série d’Indian Wells après les absences du numéro un (Ashleigh Barty) et Aryna Sabalenka, deuxième du classement.